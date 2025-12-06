Ratni invalid traži 10.600 eura od HDZ-a: "Učlanili su me u stranku bez pristanka., osjećam se silovan, prljav i obezvrijeđen"

Općinski sud u Splitu odbio je u studenome tužbu ratnog invalida i magistra informatike koji je tražio 10.600 eura odštete od HDZ-a i načelnika jedne općine u Dalmatinskoj zagori, tvrdeći da su ga neovlašteno učlanili u stranku. Sud je utvrdio da je tužitelj sam sebe preko interneta učlanio u HDZ 2019. godine, a zatim četiri godine ništa nije poduzeo da ga se izbriše iz stranačke evidencije.

Netko je 18. travnja 2019. u 14:34 sati preko web stranice HDZ-a ispunio obrazac za učlanjenje i unio potpune osobne podatke muškarca: ime, prezime, OIB, adresu u Lećevici, Gmail adresu, podatak da ima završen Elektrotehnički fakultet. U rujnu 2019. muškarac je poštom primio dopis HDZ-a s uplatnicom za članarinu. Unatoč tome što je tijekom sudskog procesa tvrdio da ne podnosi tu stranku i da je apolitičan, u ovom slučaju nije reagirao, nije tražio objašnjenje niti zatražio brisanje iz članstva, piše Portal.hr.

U travnju 2021. čak je prostačkim rječnikom odgovorio na uskrsnu čestitku koju mu je elektroničkom poštom poslala županijska organizacija HDZ-a, ali ni tada nije tražio da ga ispišu.

Situacija eskalira 2. svibnja 2021. na zboru mještana u Radošiću kada mu je načelnik općine uručio člansku iskaznicu. Svjedokinja je potvrdila da načelnik to nije priopćio javno preko razglasa, jednostavno je prišao i uručio mu iskaznicu.

"Osjećam se silovan, prljav i obezvrijeđen"

U kolovozu 2022. muškarac je podnio tužbu u kojoj je detaljno opisao svoje emotivno stanje. Pisao je da se osjeća "silovan, prljav, obezvrijeđen" i da ga poistovjećivanje s HDZ-om stavlja u isti koš s raznim kontroverznim osobama i aferama iz lokalne politike. Nabrojao je niz skandala koje povezuje sa strankom, od navodnih pronevjera u Kaštelima do sumnjivog trošenja općinskog novca.

Tvrdio je da ima nesanice i mučnine, da ga ljudi izbjegavaju misleći da je "pripadnik zločinačke organizacije", da se teško koncentrira i da je zapustio zdravlje. U maloj sredini poštar vidi uplatnice koje mu HDZ dostavlja na kućnu adresu, što mu nanosi sramotu. Naglasio je da je "teško pokretni 80-postotni ratni vojni invalid, nekažnjavan, visoko odlikovan, apolitičan i izraziti protivnik izdajnika".

Tražio je od načelnika 6.636 eura, a od HDZ-a 3.982 eura, objavu javne isprike u Slobodnoj Dalmaciji te brisanje podataka iz svih računalnih baza, piše Portal.hr.

Sud je utvrdio da su svi podaci uneseni u web obrazac, uključujući Gmail adresu koju je sam potvrdio, točno odgovarali stvarnim podacima muškarca. Vještak informatičar ustanovio je da je obrazac poslan s IP adrese iz Karlovca, no sud je primijetio da se danas lako može simulirati pristup s bilo koje lokacije.

"Nelogično je da bi načelnik općine ili netko iz HDZ-a raspolagao svim ovim osobnim podacima", zapisao je sudac, dodavši da upis stručne spreme "ETF" korespondira s činjenicom da je muškarac magistar informatike.

Presudnu važnost sud je pridao činjenici da muškarac četiri godine nije ništa poduzeo. "Minimum aktivnosti jest da odmah odgovori da je pogrešan adresat", zaključio je sud. Odbio je cijelu tužbu i naložio muškarcu da plati 4.250 eura troškova.