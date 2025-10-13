"Rat je gotov": Veliko slavlje na ulicama. Hamas oslobađa taoce, Trump slijeće u Izrael

U nedjelju navečer Hamas je predao prvu skupinu od sedam izraelskih talaca Međunarodnom Crvenom križu, čime je službeno započela provedba sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump stigao je u Izrael, gdje će se danas obratiti Knessetu i sudjelovati na mirovnom summitu u Sharm el-Sheikhu u Egiptu, na kojem se očekuje i potpisivanje mirovnog sporazuma kojim bi se okončao višegodišnji sukob.

Sedam talaca vraćeno u Izrael

Izraelska vojska (IDF) potvrdila je kako su oslobođeni: Alon Ohel, Matan Angrest, blizanci Gali i Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Eitan Mor i Omri Miran.

Taoci su nakon više od 730 dana zatočeništva predani snagama IDF-a u Gazi, a zatim prevezeni u Izrael na zdravstvene preglede i susrete s obiteljima.



Prema dogovoru, Hamas bi tijekom dana trebao osloboditi ukupno 20 izraelskih talaca, dok će Izrael pustiti 250 palestinskih zatvorenika i više od 1.700 zatočenika iz Gaze.

Trump u Izraelu: “Svi plešu na ulicama”

Predsjednik Trump je po dolasku u Tel Aviv poručio da “svijet svjedoči povijesnom trenutku”.

“Svaka zemlja — židovska, muslimanska, arapska — danas pleše na ulicama. Ovo je veliki dan za mir,” rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One.

The welcome committee includes PM Netanyahu and co, plus the Witkoff-Kushner duo who were dispatched last week to seal the peace deal. On AF1 POTUS tells me: “The war is over.” PM Netanyahu has yet to speak those same words. pic.twitter.com/QdDWBJjRPJ — Dasha Burns (@DashaBurns) October 13, 2025





Na pitanje o budućnosti Gaze, kazao je da će “međunarodne snage stabilizacije” biti uspostavljene uskoro i da će “Board of Peace” — međunarodno tijelo koje bi upravljalo Gazom — “vrlo brzo započeti s radom”.

Trump će se tijekom dana obratiti izraelskom parlamentu, a potom otputovati u Egipat na mirovni summit s predsjednikom Abdel Fattahom el-Sisijem, gdje će prisustvovati i brojni europski i bliskoistočni čelnici.

Svjetski čelnici pozdravljaju sporazum

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nazvala je dogovor “povijesnim prekretnim trenutkom” te najavila europsku pomoć Palestinskoj upravi i obnovi Gaze.





Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da “mir postaje moguć za Izrael, Gazu i regiju”, dok je danska premijerka Mette Frederiksen istaknula kako je “svaki oslobođeni talac pobjeda pravde”.

Ipak, Iran je odbio sudjelovanje na summitu, a ministar vanjskih poslova Seyed Abbas Araghchi poručio je da “Teheran ne može pregovarati s onima koji i dalje prijete iranskom narodu”.

Očekivanja od summita u Sharm el-Sheikhu

Mirovni summit u Egiptu okupit će više od 20 svjetskih lidera, uključujući Macrona, Starmera, Merza, Meloni, Sáncheza, Orbána i Erdogana.



Iako se očekuje potpisivanje mirovnog sporazuma, predstavnici Izraela i Hamasa neće izravno sudjelovati na samom potpisivanju, već su obje strane dogovor postigle uz posredništvo SAD-a, Katara, Egipta i Turske.

Oslobađanje prvih talaca označava prvi konkretan korak prema kraju dvogodišnjeg sukoba između Izraela i Hamasa. Današnji mirovni summit mogao bi postati povijesna prekretnica za Bliski istok, dok svijet s nestrpljenjem iščekuje hoće li dogovor donijeti trajan mir nakon desetljeća nasilja.