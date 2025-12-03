Raste broj zaraženih, jedna je skupina posebno pogođena: "Vrlo se lako širi"

Sve je više zaraženih od gripe, a virus se počeo širiti neuobičajeno rano.

U Hrvatskoj je do sada zabilježeno više od 3700 slučajeva zaraze, od čega gotovo trećina prošli tjedan.

U usporedbi s istim razdobljem posljednjih desetak sezona, gripa je ove godine došla nekoliko tjedana ranije. Naime, u istom razdoblju prošle godine bilo je tek 180 prijava.

Većina zaraženih su predškolci i školarci, a najviše dijagnoze gripe je na području Splitsko-dalmatinske županije.

"Vidimo jedan porast gripe, ali to je i očekivano jer je zimski period. Dolazi sve hladnije vrijeme, ljudi se druže u zatvorenim prostorima, a znamo da se gripa vrlo lako širi. Mi imamo sve više i više ljudi sa simptomima, pa je bilo i više testiranja. Možda se manje ljudi cijepilo nego lani, ali to nije ništa što je za ovaj period godine nezamislivo", rekla je Dijana Mayer iz HZJZ-a, piše Dnevnik.hr.