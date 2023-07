Raste broj aerodroma na kojima se ukida jedno dobro poznato pravilo

Prije nekoliko je tjedana jedna londonska zračna luka i službeno objavila kako njeni putnici više ne moraju brinuti o količini tekućina u svojoj ručnoj prtljazi. Radi se o zračnoj luci London City koja je, zahvaljujući novoj tehnologiji, svojim putnicima daleko olakšala putovanja zrakoplovima.

Londonska zračna luka London City već mjesec dana odlaznim putnicima dozvoljava više od 100ml tekućina po pakiranju. Zahvaljujući novoj tehnologiji i novim skenerima, putnici više nisu obavezni imati maksimalno 100ml tekućina po pakiranju, niti moraju vaditi tekućine na sigurnosnom pregledu iz ručne prtljage. Naime, vlada Velike Britanije odlučila je da od 2024. godine sve zračne luke u ovoj zemlji moraju imati najnovije skenere za pregled prtljage i putnika, čime će se svim putnicima omogućiti isto ono što je trenutno dostupno u tek jednoj londonskoj zračnoj luci, piše croatianaviation.

Velika Britanija nije jedina po tom pitanju, veći broj europskih država nalaže zračnim lukama da u što kraćem roku nabave najnoviju tehnologiju i putnicima olakšaju sama putovanja. Pravilo o limitu tekućina uvedeno je još 2006. godine kada je otkriven pokušaj terorističkog napada te se od tada praktički nije ukidalo. Međutim, razvojem tehnologija, sve više europskih država nalaže svojim zračnim lukama primjenu najnovijih tehnologija što se posljedično, u vrlo pozitivnom smislu, odražava i na same putnike. U pravilu, limit će i dalje postojati, no vjerojatno će biti riječ o maksimalno dvije litre tekućina, neovisno o broju pakiranja. S obzirom na to da se radi o novoj tehnologiji, putnici više neće morati vaditi i odvajati ni elektroničku opremu kao što je trenutno slučaj.

Kakvo je stanje u hrvatskim zračnim lukama?

Sve hrvatske zračne luke i dalje traže da putnici u posebnoj vrećici imaju maksimalno jednu litru tekućina, pri čemu jedno pakiranje ne smije biti veće od 100ml. Sve što je veće, putniku će biti oduzeto na samom pregledu, bačeno te zatim uništeno.

Nadležno ministarstvo, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i druga državna tijela nisu izdala nikakvu uputu, obvezu pa ni preporuku hrvatskim zračnim lukama da u određenom roku primjene najnoviju tehnologiju te izmjene spomenuto pravilo koje se polako ali sigurno ukida diljem europskih aerodroma.

U tri najveća hrvatska aerodroma, Zagrebu, Splitu i Dubrovniku, princip rada odnosno limiti po pitanju tekućina su isti. Valja ovdje istaknuti Zračnu luku Split koja je nakon potpune rekonstrukcije te praktički gradnje novog terminala nabavila i novu opremu, pa se zahvaljujući novim skenerima, u Splitu ne mora vaditi ni tekućina ni elektronička oprema na sigurnosnom pregledu. Ta činjenica je već hvalevrijedna, a isto značajno ubrzava protok putnika na samom pregledu prije ulaska u štićenu zonu.

Za razliku od Splita, u Dubrovniku i Zagrebu to nažalost nije slučaj. Iako je i u Zagrebu relativno nedavno izgrađen novi putnički terminal, koncesionar nije uložio u najnoviju tehnologiju, dapače, na njoj je i šparao, pa će većina putnika zimi morati izuti cipele, skinuti sav nakit, remenje i sl., upravo zbog tipa tehnologije koja se koristi na samom pregledu. U Zagrebu je obavezno vaditi tekućinu iz ručne prtljage, odvojiti je na traku, te izvaditi svu elektroničku opremu koja se također zasebno pregledava. Slična je procedura i u Dubrovniku, no valja naglasiti da će, za razliku od Zagreba, većina putnika na Čilipima ipak ostati u svojoj obući, piše croatianaviation.

Postavlja se pitanje kada će (i hoće li uopće) institucije u Republici Hrvatskoj tražiti od zračnih luka (čiji je, uglavnom, i vlasnik) prilagodbu na novu tehnologiju koja, osim što pruža još viši stupanj sigurnosti što i jest najbitnije, dodatno olakšava putničko iskustvo te ubrzava protok putnika na samim terminalima.

Kratki odgovor na pitanje kada ukidanje ograničenja možemo očekivati u Hrvatskoj – definitivno ne tako skoro!