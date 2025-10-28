Rasprodana dvoranska turneja Marka Perkovića Thompsona u rekordnom roku

Veliki interes publike pratio je najavu povratničke dvoranske turneje Marka Perkovića Thompsona, a sada je i službeno potvrđeno – sve ulaznice su rasprodane! Menadžment popularnog glazbenika objavio je kako su karte za sve najavljene koncerte planule u rekordnom roku, što svjedoči o iznimnoj potpori i vjernosti Thompsonovih obožavatelja.

"Dragi prijatelji, s ponosom vas obavještavamo kako su sve ulaznice za najavljenu dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona rasprodane u rekordnom roku! Zahvaljujemo vam na ogromnom interesu i podršci koju pokazujete iz koncerta u koncert. Hvala vam na vjernosti i zajedništvu, vidimo se uskoro na koncertima", poručili su iz MPT Tima.

Rasprodani koncerti diljem Hrvatske

Thompsonova dvoranska turneja obuhvaća četiri velika grada, a raspored koncerata je sljedeći:

Osijek – Dvorana Gradski vrt, 21. studenoga 2025.

– Dvorana Gradski vrt, Zadar – Športski centar Višnjik, 12. prosinca 2025.

– Športski centar Višnjik, Varaždin – Arena Varaždin, 7. prosinca 2025.

– Arena Varaždin, Zagreb – Arena Zagreb, 27. prosinca 2025.

Fotografije s najavom turneje krase oznake "rasprodano" preko svih datuma, što jasno pokazuje razinu interesa koji Thompson i dalje izaziva među publikom diljem Hrvatske.

Povratak na veliku scenu

Ova turneja označava svojevrsni povratak Marka Perkovića Thompsona na veliku dvoransku scenu nakon dužeg razdoblja.