RASPIVANO BIBINJE Ovacije za klapu Kapric u Bibinjama, u petak koncert klape Šufit

Zadarska ženska klapa Kapric samostalnim koncertom ispred crkve sv. Roka u srijedu navečer otvorila je klapski tjedan u Bibinjama.

Bio je to vrhunski glazbeni događaj održan u intimnoj atmosferi koja je zahtjevni repertoar pjesama u izvedbi usklađenih ženskih vokala dovela do razine umjetničke perfekcije.

Djevojke su kamenom okruženju doslovno udahnule život, a publici podarile koncert za pamćenje. Za furešte bilo je to otkriće, najljepša uspomena s ljetovanja, za domaće ljude istančanog osjećaja za tradicionalne vrijednosti Bibinja, Dalmacije i Hrvatske emotivna večer koja ih je sjetila na drage ljude, pjesme, riječi, običaje i događaje.

Klapa Kapric jedna je od najboljih hrvatskih klapa današnjice koja je u Bibinje stigla ovjenčana nagradama s Festivala dalmatinskih klapa Omiš na kojem su ih Srebrnim štitom s povijesnim grbom Grada Omiša i Omiškim srebrnim leutom nagradili stručni ocjenjivački sud i publika, a upravo su dvije pjesme izvedene u Omišu pokazale istinsku umjetničku vrijednost klape.

"Na posteji mojon ča san je udila" skladba je Ljube Stipišića Delmate koju niti jedna ženska klapa prije njih nije otpjevala, dok je pjesmu Krešimira Magdića na tekst Jakše Fiamenga "Sutra će te ponit" uz klapu Kapric do sada izvela samo ženska klapa Luka.

Kroz glazbeno putovanje vremenom i prostorom, od primorja i otoka do Bukovice, cetinskog i neretljanskog kraja, od Tina Ujevića i Vladimira Nazora do Tedija Spalata, od daleke povijesti do današnjega dana publiku su provele voditeljica klape Stjepana Sikirić te Marija Kutija, Josipa Miljković, Tea Šegić Stipanov, Martina Galošić, Ana Tičić i Jelena Zore, dok je voditeljski dio posla u kojem je predstavio presjek rada klape Kapric odradio vrsni poznavatelj klapske pjesme Šime Sikirić.

Poziv na bis i nakon 16 izvedenih pjesama i dugotrajni pljesak na kraju koncerta najbolja su najava sljedećih događanja u sklopu manifestacije Raspivano Bibinje.

U petak 11. kolovoza s početak u 21 sat na obližnjoj pozornici na Trgu Sri Sela samostalni koncert održat će splitska klapa Šufit koja ove godine slavi 30. obljetnicu djelovanja. Dobitnici su brojnih nagrada, od Porina do nagrade za izuzetan doprinos dalmatinskom klapskom pjevanju. Klapa Šufit je tri godine zaredom bila pobjednik Omiškog festivala, a hit "Ne diraj moju ljubav" dosegnuo je brojku od 40 milijuna pregleda na YouTubeu.

Centralni događaj, 42. susret klapa Raspivano Bibinje, na rasporedu je u subotu 12. kolovoza u 20 sati. Riječ je o najstarijoj i najpoznatija klapskoj manifestaciji u Zadarskoj županiji koja se održava još od 1977. godine. Uz Susret dalmatinskih klapa u Skradinu i Omiški festival spada među najznačajnije nacionalne događaje nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

Na jednoj od najpoznatijih hrvatskih klapskih pozornica predstavit će se klape Garofuli, Liburnia, Bibinje i Šufit kao i ovogodišnji sudionici Omiškog festivala Banderija, Ventula, Krijanca i Oželanda. Voditelji programa su poznata televizijska lica Nikolina Radić i Šime Vičević, a gost susreta bibinjski pjesnik Ante Sikirić Krivin.