Raspivano Bibinje 2025. – krema klapske pjesme na Trgu Sri sela

U subotu, 9. kolovoza 2025. s početkom u 21 sat na Trgu Sri sela u Bibinjama održat će se 44. izdanje Raspivanog Bibinja, najstarijeg susreta klapa u Zadarskoj županiji. Pokrenuta 1977. godine, ova manifestacijama desetljećima okuplja vrsne klape iz Hrvatske i susjedstva te promiče klapsku pjesmu kao dio kulturne baštine.

Na 44. izdanju nastupit će devet klapa i to četiri muške (Kana G – Zagreb, Kaše – Dubrovnik, Bibinje – Bibinje, Diadora – Zadar), četiri ženske (Zvizdan – Posušje, Škerac – Korčula, Kapric – Zadar, Garofuli – Bibinje) i jedna mješovita (Kampaneli – Donja Kaštela).

Neke od njih ove su godine zabilježile velike uspjehe na prestižnom Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu. Kampaneli su osvojili Srebrni štit odnosno drugo mjesto prema ocjeni stručnog žirija u kategoriji mješovitih klapa, dok su Kana G i Zvizdan izborili nastupe u finalu. Zvizdan u Bibinje dolazi i kao pobjednik Festivala klapske pisme Posušje.

Glasovita klapa Kaše je uz tri prva mjesta po izboru publike (2012., 2014., i 2018.) te prvo i dva druga mjesta žirija (2012. 2020. i 2021.) na omiškom festivalu postala jedna od najnagrađivanijih klapa u Hrvatskoj. Klapa je nastupila na festivalima u Perastu, Blatu na Korčuli, Makarskoj, Kaštel Kambelovcu i Opatiji, te na svakom osvojila prva mjesta žirija i publike.

Raspivano Bibinje je specifičan klapski događaj u kojem nema pobjednika niti nagrada. Izvođači se bore samo za jednu stvar, pljesak zahtjevne bibinjske publike koja je poznata po visokom kriteriju, uhu za klapsku kvalitetu i poštovanju prema interpretaciji.

Program će voditi Kristina Čirjak, televizijska novinarka čija je majka rodom iz Bibinja i koja je premijerni nastup na Raspivanom Bibinju imala prošle godine, te još jedno poznato TV lice, Šime Vičević, kojemu je ovo treći nastup u ulozi voditelja, nakon 2021. i 2023. godine. Vičević dolazi iz obitelji s duboko ukorijenjenom glazbenom tradicijom – otac mu je bio dugogodišnji pjevač u klapi Povljana u kojoj je i sam nastupao, a sestra Marija je klapska pjevačica koja je ostavila dubok trag i u radu s dječjom klapom Benja.

I ove godine gost večeri bit će bibinjski pjesnik Ante Sikirić Krivin, autor kultne pjesme Croatio iz duše te ljubim kao i hitova poput Neka ti bude postelja meka, Ne znam što me tebi vuče, Samo more nosim ja u duši i Uzorita. Njegove pjesme i kazivanje tekstova na bibinjskom narječju zaštitni su znak Bibinja.

Susret klapa Raspivano Bibinje će se održati na Trgu Sri sela, koji mnogi klapski pjevači smatraju najboljom pozornicom u Hrvatskoj za a capella nastupe. Ne preostaje vam ništa drugo nego večernji izlazak u subotu 9. kolovoza rezervirati za posjet Bibinjama.