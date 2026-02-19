Ranko Ostojić momački isprozivao Dabru: "Znaš li tko voli glumiti uglađenog europejca?"

Ranko Ostojić osvrnuo se na izjavu Josipa Dabre, koji je poručio da je spreman napustiti Sabor ako se u idućih 39 dana donese zakon kojim bi se zabranili komunistički simboli, uključujući crvenu zvijezdu.

Ostojić je u objavi na društvenim mrežama doveo u pitanje izvedivost takvog prijedloga, poručivši da bi za to bilo potrebno mijenjati Ustav.

„Znaš li da bi se za to trebalo Ustav mijenjati? Znaš li kako se mijenja Ustav? Znaš li tko nema dvotrećinsku većinu?“ napisao je, aludirajući na činjenicu da je za izmjene Ustava potrebna potpora dvije trećine zastupnika.

Podsjetio je i na europski kontekst, istaknuvši kako Europska unija počiva na antifašističkim temeljima te da Dan Europe obilježava upravo pobjedu nad fašizmom.

„Što ćemo onda s Europskom unijom koja počiva na antifašizmu i svoj dan slavi baš na dan pobjede nad fašizmom?“ naveo je.

Na kraju je ironično zaključio kako očekuje da će se situacija završiti političkim povlačenjem, aludirajući na mogućnost da Dabro odustane od uvjeta.

Dabro je ranije poručio da će napustiti Sabor ako se donese zakon kojim bi se zabranili komunistički simboli i slogani, uključujući crvenu zvijezdu, te ako se zabrane svi simboli totalitarnih režima.