Rani znakovi nedostatka vitamina C koje ne biste smjeli zanemariti

Vitamin C, poznat i kao askorbinska kiselina, esencijalan je nutrijent koji ima važnu ulogu u jačanju imuniteta, stvaranju kolagena i očuvanju općeg zdravlja. Iako se danas čini da je njegov manjak rijetkost, posebno u razvijenim zemljama, istraživanja pokazuju da je i dalje vrlo prisutan - osobito kod starijih osoba i hospitaliziranih pacijenata. Nedavna australska studija potvrdila je povezanost nedostatka vitamina C s kroničnim umorom, sporim zacjeljivanjem rana i krvarenjem desni.

Prepoznavanje ranih simptoma može pomoći u sprječavanju ozbiljnijih zdravstvenih problema, poput skorbuta ili slabljenja imuniteta. Ovo su neki od suptilnih, ali važnih znakova koje vrijedi prepoznati na vrijeme, prenosi Index.

1. Stalan umor i osjećaj iscrpljenosti

Jedan od najčešćih prvih simptoma manjka vitamina C je trajni osjećaj umora bez jasnog razloga. Budući da ovaj vitamin pomaže tijelu u stvaranju energije, njegov manjak može dovesti do iscrpljenosti, čak i ako dovoljno spavate. Istraživanja pokazuju da povećan unos vitamina C može poboljšati razinu energije i opće stanje organizma.

2. Modrice koje se lako stvaraju

Vitamin C ključan je za proizvodnju kolagena - bjelančevine koja jača i održava zdravlje krvnih žila. Kada ga u organizmu nema dovoljno, stijenke kapilara postaju slabije i osjetljivije, što može dovesti do češćeg pojavljivanja modrica, čak i kod manjih udaraca. Ako ste primijetili da vam se modrice javljaju češće nego inače, moguće je da je uzrok upravo nedostatak vitamina C.

3. Krvarenje i osjetljivost desni

Zdravlje desni uvelike ovisi o kolagenu, a bez vitamina C njegovo stvaranje je otežano. Zato natečene i krvareće desni često ukazuju na manjak ovog nutrijenta. Uz promjenu prehrane i povećan unos vitamina C, moguće je brzo ublažiti simptome i obnoviti oštećeno tkivo.

4. Suha i hrapava koža

Vitamin C važan je za zdrav izgled kože jer sudjeluje u proizvodnji kolagena i štiti kožu od oštećenja. Nedostatak ovog vitamina može se očitovati kroz suhu, grubu ili neravnu teksturu kože, a ponekad i kroz pojavu sitnih prištića poznatih kao "pureća koža" (keratosis pilaris). Uključivanje namirnica bogatih vitaminom C u svakodnevnu prehranu može pomoći u poboljšanju izgleda i elastičnosti kože.

5. Sporo zacjeljivanje rana

Zacjeljivanje rana ovisi o stvaranju kolagena, a bez dovoljno vitamina C, taj proces je usporen. Rezultat su sporije zarašćivanje posjekotina, ogrebotina ili rana, ali i veći rizik od infekcija. U osoba koje pate od manjka ovog vitamina, dodaci prehrani dokazano ubrzavaju oporavak.

6. Bolovi i nelagoda u zglobovima

Vitamin C važan je za održavanje zdravlja vezivnog tkiva, uključujući hrskavicu i ligamente. Njegov nedostatak može uzrokovati bolove, ukočenost ili oticanje zglobova. Dovoljan unos može pomoći u očuvanju pokretljivosti i smanjenju nelagode, osobito kod starijih osoba.

Kako nadoknaditi vitamin C?

Ako prepoznajete neke od ovih simptoma, prvi korak je obratiti pažnju na prehranu. Agrumi, bobičasto voće, paprika, brokula i drugo lisnato zeleno povrće prirodni su izvori vitamina C. U slučajevima jačeg manjka, savjetujte se s liječnikom oko potrebe za dodacima prehrani. Redovitim unosom ovog važnog vitamina možete podržati imunitet, zdravlje kože i bolju svakodnevnu vitalnost.