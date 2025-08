Rani znakovi multiple skleroze javljaju se i 15 godina prije dijagnoze

Nova studija otkriva da se prvi znakovi multiple skleroze (MS) mogu pojaviti i 15 godina prije nego što se bolest službeno dijagnosticira. Među tim ranim simptomima nalaze se umor, bol i anksioznost, koji često prolaze nezapaženo jer se ne povezuju odmah s ovom ozbiljnom bolešću, prenosi Daily Mail.

Multipla skleroza je autoimuna bolest koja oštećuje mozak i leđnu moždinu, a među uobičajenim simptomima su problemi s hodanjem, vidom, utrnulost i grčevi u mišićima.

Rani znakovi često se pogrešno tumače

Znanstvenici su analizirali zdravstvene podatke 12.000 osoba, prateći njihove posjete liječnicima tijekom čak 25 godina prije pojave poznatih simptoma MS-a. Rezultati pokazuju da su se već 15 godina prije dijagnoze češće javljali liječnicima zbog simptoma poput umora, boli, vrtoglavice, anksioznosti i depresije.

Također su zabilježeni češći posjeti psihijatrima 12 godina prije dijagnoze, a odlazak kod neurologa i oftalmologa zbog problema s vidom učestao je 8 do 9 godina ranije. Tri do pet godina prije dijagnoze primijećen je i veći broj odlazaka na hitnu pomoć i radiološke pretrage. Neposredno prije same dijagnoze, znatno se povećava broj specijalističkih pregleda.

"Nešto se definitivno događa puno ranije nego što smo dosad mislili", istaknula je dr. Marta Ruiz-Algueró, glavna autorica studije. Profesorica neurologije dr. Helen Tremlett upozorila je da se ovi rani simptomi lako mogu zamijeniti s drugim bolestima. No vjeruje da njihovi nalazi mogu pomoći u ranijem prepoznavanju bolesti i pravovremenom liječenju.

Što je multipla skleroza?

Multipla skleroza je kronična i trenutno neizlječiva bolest koja oštećuje živčani sustav. Može uzrokovati teške grčeve mišića, probleme s hodanjem, koordinacijom, govorom i gutanjem. Iako sama bolest ne uzrokuje smrt, može dovesti do komplikacija koje jesu opasne po život.

Neki podaci pokazuju da osobe s MS-om imaju do 75 posto veći rizik da će umrijeti u mlađoj dobi. Najčešće se dijagnosticira u dobi od 30 do 50 godina, ali prvi znakovi mogu se javiti i godinama prije.

Rano prepoznavanje može usporiti bolest

Stručnjaci još uvijek ne znaju točan uzrok sve većeg broja oboljelih. Među mogućim čimbenicima spominju se virusne infekcije, manjak vitamina D, pušenje, pretilost i stres. Iako lijek za MS ne postoji, rana dijagnoza omogućuje početak terapije koja može usporiti napredovanje bolesti.

Vrsta liječenja ovisi o obliku bolesti:

Relapsno-remitentna - simptomi se izmjenjuju s razdobljima poboljšanja

Sekundarno progresivna - simptomi se stalno pogoršavaju

Primarno progresivna - simptomi se pogoršavaju bez poboljšanja

Terapija može uključivati imunomodulatorne lijekove, steroide, lijekove protiv bolova i grčeva, fizioterapiju te rehabilitaciju misaonih funkcija.