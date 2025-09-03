Rani simptomi raka debelog crijeva koje mnogi ignoriraju

Rak debelog crijeva jedan je od najčešćih oblika raka, ali dobra vijest je da je u velikom broju slučajeva izlječiv, ako se otkrije na vrijeme. Nažalost, mnogi ljudi prve znakove bolesti pripisuju svakodnevnim probavnim smetnjama i ne potraže pomoć dovoljno rano. Upravo zato važno je prepoznati simptome i na vrijeme se obratiti liječniku.

1. Promjene u pražnjenju crijeva

Jedan od prvih simptoma može biti promjena u učestalosti pražnjenja crijeva. To uključuje proljev, zatvor ili osjećaj da crijeva nisu potpuno ispražnjena. Stolica može postati tanja nego inače. Ljudi često ove promjene povezuju sa stresom ili lošijom prehranom. Ipak, ako traju dulje od tri tjedna, potrebno je otići liječniku.

2. Krv u stolici

Pojava krvi u stolici ozbiljan je znak koji se ne smije ignorirati. Stolica može izgledati tamnosmeđe ili crno, a krv ponekad nije vidljiva golim okom. Iako krvarenje može biti posljedica hemeroida ili drugih blažih stanja, važno je da ga uvijek procijeni liječnik. I najmanji tragovi krvi mogu ukazivati na ozbiljan problem.

3. Neobjašnjiva slabost i umor

Rak debelog crijeva može uzrokovati skriveno krvarenje koje dovodi do anemije. Manjak crvenih krvnih stanica smanjuje količinu kisika u tijelu, što rezultira umorom, slabosti i ponekad otežanim disanjem. Ako uz umor primjećujete i probavne tegobe, svakako spomenite to liječniku. Anemiju je moguće otkriti jednostavnim krvnim testom.

4. Nelagoda i bol u trbuhu

Blaga, ali stalna nelagoda u donjem dijelu trbuha, grčevi ili nadutost mogu biti rani znakovi bolesti. Mnogi ih pokušavaju ublažiti lijekovima bez recepta, misleći da se radi o uobičajenim probavnim smetnjama. No ako bol ne prestaje ili se pogoršava, svakako potražite liječničku pomoć.

5. Neobjašnjiv gubitak težine

Ako gubite na težini, a niste mijenjali prehranu ili razinu tjelesne aktivnosti, to može biti znak ozbiljne bolesti. Tumori mogu utjecati na apetit i probavu, što uzrokuje postupno mršavljenje. Često se to događa neprimjetno, ali ako je popraćeno drugim simptomima poput umora ili promjena u pražnjenju crijeva, ne odgađajte pregled.