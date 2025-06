RAKITIĆ OSTAJE VJERAN BILIMA! Neće više igrati, ali Hajduk mu daje važnu ulogu...

Nakon angažmana Gonzala Garcije za novog trenera Hajduka, bilo je jasno da je to samo jedna od novih odluka i ljudi koji dolaze u poljudski klub.

Zna se još od ranije kako su pred Hajdukom brojne promjene, a mnogo se spominjao povratak Gorana Vučevića. On je projiciran kao dio velike skupine ljudi, povrh svega hajdukovaca, koji bi preokrenuli situaciju, pokrenuli neke nove trendove. Sve je to do sada bilo u magli i kao ideja, no najnovija informacija govori da je taj posao pri kraju. Vučević bi, dakle, trebao postati član Uprave Hajduka za sport.

Dugo su ga dozivali, dugo se i on premišljao, ali sada je prelomio. Želi se vratiti u Hajduk, a to bi trebala biti prva odluka novog Nadzornog odbora. Glavni preduvjet da se to ostvari jest da mora proći peteročlana kandidacijska lista Hajdučke zajednice, A u kojoj je se ističe ime Ljube Pavasovića Viskovića, javljaju Sportske novosti.

Povratak Vučevića spominjao se kao prvi veliki korak u stvaranju novog Hajduka, a to bi se sada trebalo i dogoditi. Svojedobno je taj čovjek u Hajduk doveo igrače poput Francka Ohandze, Josipa Juranovića, Tome Bašića i mnoge druge. S Poljuda je otišao pun tuge, ali nikad nije krio da su mu Bijeli prva ljubav. Obnašao je on, ima od toga sada i deset ljeta, poziciju sportskog direktora na Poljudu, u periodu kada je u klubu, kao i danas, vladala besparica. Tu su do izražaja došle njegove skautske sposobnosti, iz rukava je izvukao spomenute igrače i od njih napravio igrače za prodaju. Posebno intrigantna je priča o dolasku Francka Ohandze iz Sesveta. Kamerunac je pristigao u velikoj tajnosti, a tog posla se nedavno prisjetio i sam Vučević...

- Kod Ohandze sam imao sreću što je Damir Burić bio jako dobar s njegovim agentom pa nas je spojio, a puno je tu pomogao i Marjan Šišić, koji je isto poznavao tog agenta. S tim ljudima sam uvijek imao dobre odnose i poštivalo se ono što se dogovaralo, a priča bi uvijek bila postavljena na realnim temeljima. Preko tih veza sam došao u kontakt s Ohandzinim agentom i uspio ga uvjeriti da on dođe u Hajduk. Dinamo je tu napravio pogrešku koju, neće više nikad napraviti. S obzirom na ekipu koju su tada imali i ambicije kluba, nisu se zamarali s time da Ohandzi ugovor kod njih istječe, a on je tada igrao na posudbi u Sesvetama. Nije im palo na pamet da bi Hajduk eventualno mogao ići po njega. Mi smo taj posao realizirali u velikoj tajnosti - govorio je Vučević svojedobno o dovođenju Ohandze.

Otkrio je još neke detalje koji govore kakva je tada bila financijska situacija u klubu

- Tada je bila neka dvojba hoćemo li ići po Francka Ohandzu ili po Iliju Nesterovskog, koji je igrao odlično u Interu iz Zaprešića. On se nama isto nudio i bio je jako zanimljiv igrač, ali na kraju smo se odlučili za Ohandzu. Za mene je on bio profil igrača koji nam treba, a Ilija je bio dosta skuplji, a kad su počele priče o novcu, nismo imali šanse da ih eventualno obojicu dovedemo. U tri godine mog mandata nismo potrošili ni jedan euro na transferne odštete, jednostavno ih nismo imali. Ohandza je došao za smiješan novac, skoro mi je neugodno bilo na što je pristao.

Povratak Vučevića bio bi jak korak u stvaranju novog Hajduka, to je sasvim jasno. Ali, prvo mora proći ekipa od pet članova, kandidata Hajdučke zajednice. Nema dvojbe, za hajdučki puk najvažnija je vijest ta da je Vučević prelomio nakon određenog perioda razmišljanja. On se želi vratiti na Poljud, a taj epilog je vrlo blizu ostvarenja. Njegov rad na poziciji sportskog direktora Bijelih nikad nije bio dovoljno cijenjen, no sad se vraća u velikoj misiji stvaranja novog Hajduka, javljaju Sportske novosti.

Lako je moguće da tu velikim vijestima s Poljuda ne bude kraj. Kako doznaju Sportske novosti, Vučevićev pomoćnik bi trebao biti, ni manje ni više, nego - Ivan Rakitić! To opet za sobom vuče samo jedan zaključak, a o kojemu su Sportske novosti nedavno ekskluzivno pisale, a taj je da Rakitić prestaje s profesionalnom igračkom karijerom!

Nedavno je Rakitić govorio kako želi na bilo koji način uz Bijele, a ovo bi bila vrlo ozbiljna funkcija. Očito je legendarni veznjak zaključio kako je vrijeme za reći zbogom travnjaku. No, trebao bi Rakitić ostati uz nogomet i iz ureda pomagati voljenom klubu.