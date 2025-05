Rakitić o nastavku karijere: "Ništa nisam odlučio. Ali..."

Hajduk čeka veliki remont u ljetnom mercatu, već su se oprostili od trojice igrača, no sve zanima što će biti s Ivanom Rakitićem!?

On je ljetos stigao kao veliko pojačanje, vrlo brzo je postao neizostavni član udarne jedanaestorke, a Gennaro Gattuso je imao ogromno povjerenje u njega. Rakitić je gotovo svaku utakmicu igrao od prve do zadnje minute, no nije uspio u svom naumu - pomoći Hajduku u osvajanju naslova prvaka:

"Nažalost, ništa nismo mogli učiniti", započeo je Rakitić pa nastavio o drami zadnjeg, 36. kola SuperSport HNL-a:

"Rijeka je rano povela, ništa se nije promijenilo do kraja utakmice, Dinamo i mi nismo imali šanse. Bili smo na vrhu dugo vremena, ali niz od šest utakmica bez pobjede i četiri crvena kartona na kraju sezone vratili su nas unatrag. Nismo izgubili titulu protiv Šibenika na Šubićevcu", kazao je u razgovoru za švicarski Blick.

"Odlučio sam pričekati pauzu kako bih odlučio hoću li nastaviti karijeru"

Dodaje da bi bilo sjajno da su osvojili titulu i borili se za ulazak u Ligu prvaka, no smatra da im je nedostajalo iskustva i pameti u završnici prvenstva.

Posebno se dotaknuo scene iz Jadranskog derbija na Poljudu kad je ostao sam sjediti na klupi, skinuo je kopačke i zaplakao, a mnogi su to protumačili kao njegov oproštaj od nogometa. Međutim, Rakitić tvrdi sljedeće:

"Odlučio sam pričekati pauzu kako bih odlučio hoću li nastaviti karijeru", otkrio je pa dodao da ima veliku dvojbu:

"Kao što sam rekao, stvarno još uvijek ništa nisam odlučio. Ali još uvijek želim igrati nogomet, stvarno, to je moj problem", zaključio je Raketa.