RAKITIĆ "Nadam se da ću pomoći u podizanju Hajduka na višu razinu, to me ispunjava ponosom"

Ivan Rakitić, koji je prošli tjedan završio igračku karijeru, rekao je u intervjuu katalonskim novinama Sport da kao sportski dužnosnik želi podići Hajduk na višu razinu. Dodao je da će studirati sportski menadžment pri UEFA-i i raditi kao sportski dužnosnik Hajduka.

"Osjećam se doista dobro te sam mogao igrati još dvije ili tri godine, ali nije stvar u tome. Radilo se o pronalaženju pravog trenutka (za prestanak igranja). Razgovarao sam sa suprugom i kćerima, koje više nisu tako male, pa smo pomalo zajednički odlučili da je savršen trenutak. Također, i zato što se želim formirati. Još prije deset godina sam se htio obrazovati o onome što dolazi u životu nakon nogometa kako bih imao jasan put, a ne gledao što će se dogoditi", izjavio je Rakitić.

Dodao je da mu se sada potpuno promijenila životna rutina. "Dosad je to bilo buđenje, pa doručak, nakon toga trening... Sada puno više pričam na telefon, već rano ujutro razgovaram sa zastupnicima, klubovima, igračima, našim trenerima, među kojima sada imamo španjolskog trenera. Zanimljivo je, doista sam zadovoljan", izjavio je, prenosi Index.

Ispunjen ponosom

Rakitić, koji je prošle sezone odigrao 39 utakmica za Hajduk, počeo je raditi kao pomoćnik sportskog direktora splitskog kluba Gorana Vučevića.

"Izuzetno sam sretan što mogu nastaviti raditi ono što sam radio i dosad, pomagao. Nadam se da ću pomoći u podizanju Hajduka na višu razinu. To me ispunjava ponosom jer smo neki dan, primjerice, predstavili igrača koji je ujedno i vezni igrač (22-godišnji Adrion Pajaziti). Mladić je na predstavljanju rekao da je odabrao broj 4 jer sam mu idol iz vremena kada sam igrao u Barceloni. To su trenuci koji me ispunjavaju ponosom. Saznanje da postoji toliko stvari koje sam dobro napravio čine me jako sretnim", rekao je Rakitić.

Prisjetio se dolaska u Barcelonu

Rakitić je odigrao 310 utakmica za Barcelonu od 2014. do 2020. S katalonskim klubom je osvojio 13 trofeja, među kojima Ligu prvaka 2015. godine i četiri španjolska prvenstva. U Barci mu je trener bio Luis Enrique, koji sada žanje uspjehe s PSG-om, pa se je prisjetio kako se je osjećao kada je stigao poziv iz katalonskog kluba.

"Bio sam u avionu s reprezentacijom, pred polijetanje na SP u Brazilu kada me nazvao brat i rekao da hitno moramo razgovarati jer se radi o važnoj stvari. Kratko sam se čuo sa sportskim direktorom Barce Zubizarretom, koji mi je rekao da su jako zainteresirani za mene, a onda su mi uzeli telefon jer je zrakoplov polijetao. Let je trajao deset sati, pokušao sam se odmoriti, malo odspavati, ali nisam mogao od nervoze", prisjetio se i dodao:

"Jedva sam dočekao slijetanje u Brazil. Sjedio sam nervozan u lobiju hotela, a onda se je javio trener Enrique. Jasno mi je dao do znanja da me žele dovesti što je prije moguće. Znali su za moju situaciju, da sam u posljednjoj godini ugovora sa Sevillom i da smo upravo osvojili Europa ligu. Bila je dobra sezona iza mene i odmah smo se dogovorili."

Prije i poslije dijela karijere u Barceloni, Rakitić je bio igrač Seville. Kao kapetan i najbolji igrač finala pomogao je Sevilli osvojiti Europa ligu 2014., a do istog je trofeja s njom stigao i 2023. godine. Nakon kraće epizode u Al-Shababu bio je Hajdukov igrač od ljeta prošle godine.