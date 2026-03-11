Rakitić dao intervju Španjolcima, evo što je rekao o stanju u Hajduku

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić proslavio je u utorak 38. rođendan, a tim je povodom u razgovoru za španjolsku radijsku postaju Marca govorio o aktualnoj sezoni Hajduka, borbi za naslov te o bivšim suigračima iz reprezentacije.

Rakitić je istaknuo kako je u splitskom klubu zadovoljan i da će Hajduk do kraja prvenstva pokušati sustići Dinamo, unatoč velikom bodovnom zaostatku.

"Pokušavamo s mladom momčadi. Općenito smo zadovoljni kako se odvija sezona jer igramo s puno igrača iz podmlatka. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti dostići Dinamo jer on ima financijske mogućnosti kakve mi nemamo, ali dat ćemo sve od sebe do kraja", izjavio je Rakitić tijekom intervjua.

Podsjetimo, Dinamo je u nedjelju slavio u Splitu rezultatom 3:1 te se najvećem rivalu na vrhu ljestvice odvojio na deset bodova prednosti.

Rakitić je prošlog ljeta završio igračku karijeru upravo u Hajduku, nakon bogatog međunarodnog puta tijekom kojeg je nastupao za Barcelonu i Sevillu. Nakon završetka igranja preuzeo je ulogu tehničkog direktora kluba te je uključen u posao oko dovođenja i odlazaka igrača.

Sretan u Hajduku

„Zadovoljan sam zbog puta koji sam odabrao. Zadovoljan sam i uživam u svojoj novoj ulozi“, rekao je.

Tijekom razgovora osvrnuo se i na dugogodišnjeg suigrača iz hrvatske reprezentacije Luku Modrića, koji u 40. godini nastavlja igrati na visokoj razini.

„Čuva se, dobro se priprema. S obzirom na uloženi rad to zaslužuje. Najvažnije je da uživa“, izjavio je Rakitić.

Upitan je li Real Madrid pogriješio što ga nije zadržao još jednu sezonu, Rakitić je odgovorio kako smatra da je španjolski klub mogao učiniti više.

„Pogriješio je, ne samo Real Madrid nego i španjolski nogomet. Svi su trebali učiniti više da ostane“, rekao je. „Vidimo kako u Italiji uživaju u njemu, ne samo u Milanu. Mislim da bi sada trener Real Madrida bio jako sretan da ga ima s obzirom na to kako se ondje odvijaju stvari“, dodao je.

Naglasio je i da u vrhunskom nogometu godine ne bi smjele biti presudan faktor.

Godine ne igraju ulogu

„Onaj tko je spreman treba igrati“, poručio je.

Komentirao je i mladog hrvatskog braniča Luku Vuškovića, koji je na posudbi u njemačkom HSV-u iz Tottenhama te sve više privlači pažnju europskih klubova.

„Ne znam kako će ga Tottenham uspjeti zadržati iduće sezone. Kao što sam rekao, godine ne igraju ulogu: ako si spreman, igraš. On preuzima odgovornost u Hamburgu, u momčadi koja se vratila u prvu ligu, pa mislim da je spreman za igranje u najvećim klubovima“, izjavio je Rakitić, koji je tijekom karijere nastupao i za njemački Schalke.