Rakela u 17 dana prešao 11.693 kilometra i prikupio gotovo 46.000 eura

Humanitarna motoavantura „Bradata vožnja Extreme“ nastavlja se punim intenzitetom. Na 17. dan vožnje, 16. siječnja 2026., predsjednik BMW Moto Kluba Dalmacija i motoavanturist Željan Rakela odvozio je novih 900 kilometara, čime je ukupna kilometraža projekta narasla na 11.693 kilometara u svega 17 dana.

Od službenog starta 15. studenoga 2025., kada je motocikl imao 103.445 kilometara, brojčanik je danas dosegnuo 115.158 kilometara. Do konačnog cilja ostalo je još 108.307 kilometara, a humanitarna misija svakim danom dobiva sve snažniju podršku.

Na današnji dan ukupno je prikupljeno 45.865 eura donacija, a samo današnjim donatorima, u čiju je čast Rakela vozio, prikupljeno je 907 eura.

Donatori dana (imena i prezimena):

Pero Knez, Nediljko Najev, Veso Jakasović, Lukšić Mihovil, Mladen Grubić, Hrvoje Šarac, Luka Vukušić, Mladen Stjepan Vitković, Božo Alajbeg, Božidar Vugrek, Lidija Šandor, Petra Stipičević Mušić, Filko Tafra, Marino Zebić Matijaš, Darko Mlačić, Oliver Ćendo, Milan Čosić, Hrvoje Medvid, Josip Čorić, Tanja Šuto, Andrej Marić, Jure Kapitanović, Igor Vrca, Hrvoje Bulić, Katarina Krobot Petričević, Luka Botić i Iryna Berezovska.

Današnja ruta vodila je kroz Split – Maslenicu – Vrgorac – Sveti Rok – INA Raščane – Split, a veći dio vožnje odradio je u pratnji klupskog kolege Aljoše Špeca. Vremenski uvjeti bili su uglavnom povoljni, uz jutarnju maglu i hladniji završetak dana.

Tijekom dana Rakela je zaprimio velik broj poziva moto klubova, a zasad su akciju podržali: U.V.H.O.D. MK Fjaka, MK Sveti Duje, MK Omiški Gusari, MK Vuk Samotnjak, MK Imota, GWC Croatia, MK Stari Grad – Samobor, MK Desperado, MK Libertas, MK Bilice te MK Brod – Slavonski Brod.

Posebno emotivan trenutak dogodio se na INA benzinskoj postaji, gdje je Rakela susreo prijatelja Mirka Akrapa, koji je, vidjevši ga u vožnji, krenuo za njim kako bi osobno uplatio donaciju.

Dan ranije Rakela je održao predavanje u Rotary Clubu Split Novi, koji će, prema najavama, podržati Projekt 120. Već sada pojedini članovi Rotaryja donirali su i po 1.000 eura, dok je jedan član BMW MK Dalmacije donirao čak 2.000 eura. Imena većih donatora bit će uskoro potpisana na motociklima koji sudjeluju u projektu.

Rakela sutra planira odvoziti još oko 600 kilometara, a pogled je već usmjeren prema važnom datumu. 29. siječnja navršit će se točno dva mjeseca od službenog starta projekta, a cilj je da do tada bude uplaćeno najmanje 50.000 eura donacija za Županijsku ligu protiv raka – Split.