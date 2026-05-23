Rak crijeva sve češće pogađa mlađe: Obratite pažnju na ove znakove

Rak debelog crijeva sve češće se dijagnosticira i kod mlađih osoba, upozorava liječnik dr. Sermed Mezher, koji je u videu na TikToku govorio o simptomima koje mnogi zanemaruju, a mogli bi upućivati na ozbiljnu bolest.

Riječ je o kolorektalnom karcinomu, odnosno raku debelog crijeva i rektuma, za koji stručnjaci posljednjih godina bilježe rast broja slučajeva među mlađom populacijom.

Dr. Mezher ističe da posebnu pažnju treba obratiti na krv u stolici koja se ponavlja, promjene u pražnjenju crijeva te osjećaj nepotpunog pražnjenja nakon odlaska na toalet. Među mogućim simptomima navodi i neobjašnjiv gubitak kilograma te nadutost.

"Ako primijetite ove simptome, javite se liječniku što prije", upozorio je.

Bolest se kod mlađih često otkrije prekasno

Prema istraživanju objavljenom u časopisu The Lancet, broj oboljelih od raka debelog crijeva među mlađim osobama posljednjih godina značajno raste. Dr. Mezher upozorava da se bolest više ne može smatrati problemom isključivo starijih ljudi.

"Često se može čuti rečenica: ‘Premladi ste za rak’, no statistike pokazuju drukčiji trend", rekao je.

Dodao je da se simptomi kod mlađih osoba često pripisuju stresu, prehrani ili hemoroidima, zbog čega se dijagnoza nerijetko postavlja tek u uznapredovaloj fazi bolesti.

Naglašava kako je rano otkrivanje iznimno važno jer su izgledi za izlječenje tada znatno veći.

"Kada se kolorektalni karcinom otkrije na vrijeme, petogodišnje preživljenje iznosi oko 95 posto", istaknuo je.

Britanski NHS među simptomima raka debelog crijeva navodi dugotrajne promjene u stolici, bolove u trbuhu, nadutost, umor i krvarenje iz anusa te savjetuje odlazak liječniku ako simptomi traju dulje od tri tjedna.