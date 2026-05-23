Danas se igra najskuplja utakmica na svijetu

Sergej Jakirović danas s Hull Cityjem igra jednu od najvažnijih utakmica u karijeri. Hull i Middlesbrough od 16:30 na Wembleyju igraju finale doigravanja za ulazak u Premier ligu.

Televizijski prijenos utakmice bit će na Arena Sportu 1.

Hull je prvotno trebao igrati protiv Southamptona, no engleski klub izbačen je iz doigravanja zbog špijuniranja suparnika pa je u finale prošao Middlesbrough.

Finale doigravanja za Premier ligu često se naziva "najskupljom utakmicom na svijetu" jer plasman u elitni rang engleskog nogometa kroz televizijska i marketinška prava klubovima donosi oko 200 milijuna funti, odnosno približno 231 milijun eura.

Za Jakirovića, bivšeg trenera Rijeke i Dinama, ovo će biti jedna od najvećih utakmica trenerske karijere.

Hull je pod njegovim vodstvom imao odličnu sezonu. Klub koji je prošle godine bio pri dnu Championshipa i pod zabranom transfera uspio je završiti na šestom mjestu te u polufinalu doigravanja izbaciti Millwall pobjedom 2:0.

Za Hull nastupa i hrvatski vratar Ivor Pandur.