KUPCI, OPREZ Provjerite jeste kupili meso poznatog hrvatskog proizvođača

Državni inspektorat povukao je iz prodaje miješano mljeveno meso proizvođača PIK Vrbovec, s rokom upotrebe do 25. svibnja 2026. godine.

Državni inspektorat obavještava potrošače o opozivu proizvoda “MIJEŠANO MLJEVENO MESO 850g”, EAN kod 3850139435917, LOT broja L 960519, datuma upotrebe do 25. 05. 2026., zbog prisutnosti stranog tijela u proizvodu. Proizvođač je tvrtka PIK VRBOVEC plus d.o.o. iz Vrbovca.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, navodi se u priopćenju.