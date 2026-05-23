Emotivan oproštaj na Poljudu: Torcida ga ispratila gromoglasnim pljeskom, javio se na Instagramu

Nakon utakmice Hajduka i Vukovara (6:3) u posljednjem kolu SuperSport HNL-a na Poljudu su viđene emotivne scene.

Dok su ostali igrači krenuli prema svlačionici, španjolski nogometaš Iker Almena ostao je ispred sjeverne tribine, gdje ga je Torcida ispratila gromoglasnim pljeskom i skandiranjem: "Ostani, ostani!"

Večer nakon utakmice Almena je na Instagramu objavio niz fotografija snimljenih ispred tribine, a posljednju je popratio kratkom porukom: "Hvala!", uz crveno i plavo srce.

Sve upućuje na to da je riječ o oproštaju 22-godišnjeg krilnog igrača od Hajduka jer mu završava posudba na Poljudu. Almena bi se trebao vratiti u saudijski Al-Qadsiah, koji ga je prije dvije godine za pet milijuna eura doveo iz Girone.

Španjolac je ove sezone za Hajduk upisao 23 nastupa te postigao četiri pogotka uz tri asistencije. Dio sezone propustio je zbog ozljede, no unatoč tome pokazao je potencijal zbog kojeg ga je trener Gonzalo Garcia želio zadržati u momčadi.

Ipak, prema svemu sudeći, Almena će se nakon isteka posudbe vratiti u saudijski klub.