Što se događa s djecom prestrogih roditelja?

Mnogi roditelji vjeruju da su stroga pravila, čvrsta rutina i visoka očekivanja najbolji način za odgoj discipliniranog i uspješnog djeteta. Takav pristup društvo često smatra poželjnim, no stručnjaci upozoravaju da pretjerana strogost može ostaviti ozbiljne posljedice na emocionalni razvoj djece.

Psihologinja Diana Baumrind još je šezdesetih godina prošlog stoljeća istraživala autoritarni stil odgoja, a njezina su istraživanja pokazala da djeca odgojena u izrazito strogim obiteljima često odrastaju u poslušne, ali emocionalno nesigurne osobe.

Prema rezultatima istraživanja, takva djeca često u odrasloj dobi razvijaju nekoliko karakterističnih obrazaca ponašanja.

Stalno traže potvrdu od drugih

Djeca koja odrastaju pod stalnom kontrolom navikavaju slijediti pravila i očekivanja drugih umjesto razvijanja vlastitog mišljenja. Kao odrasle osobe često su odgovorni i vrijedni ljudi, ali im nedostaje samopouzdanja i sigurnosti u vlastite odluke.

Stručnjaci navode da takve osobe često imaju potrebu svima ugoditi i stalno traže potvrdu svoje vrijednosti od okoline.

Teško izražavaju osjećaje i postavljaju granice

U pretjerano strogim obiteljima komunikacija je često jednosmjerna – roditelji govore, a djeca slušaju. Zbog straha od kazne ili kritike djeca s vremenom prestaju izražavati neslaganje i emocije.

Kasnije u životu to može dovesti do problema s izražavanjem osjećaja, postavljanjem granica i rješavanjem sukoba.

Emocionalna usamljenost ostavlja trag

Jedna od najtežih posljedica pretjerano strogog odgoja jest osjećaj emocionalne usamljenosti. Dijete može imati sve materijalne uvjete, ali se istovremeno osjećati emocionalno zanemareno i nevidljivo.

Zbog toga neki ljudi u odrasloj dobi postaju pretjerano ovisni o partnerima ili stalno traže pažnju i potvrdu drugih kako bi se osjećali vrijednima.

Stručnjaci upozoravaju da strogi odgoj može donijeti poslušnost, ali često ne razvija emocionalnu sigurnost i stabilnost. Takve osobe kasnije češće imaju problema s anksioznošću, nesigurnošću i povjerenjem.

Kada strogost prelazi granicu?

Problem nije u disciplini, nego u odgoju temeljenom na strahu. Stručnjaci navode nekoliko znakova pretjerano strogog roditeljstva:

roditelji ne dopuštaju djetetu da postavlja pitanja ili izražava neslaganje

svaka pogreška tretira se kao ozbiljan prijestup

emocionalne potrebe djeteta redovito se odbacuju ili ismijavaju

roditelji stalno nadziru djetetova prijateljstva i aktivnosti

očekuju se samo vrhunski rezultati bez pohvale za trud

kritike su stalne, a nježnost i podrška izostaju

Stručnjaci ističu da zdrav odgoj ne znači odbacivanje discipline, nego pronalaženje ravnoteže između pravila, emocionalne topline, komunikacije i povjerenja.