Jadran večeras igra najvažniju utakmicu posljednjih godina. Evo gdje gledati

Vaterpolisti Jadranavečeras igraju jednu od najvećih utakmica posljednjih godina. Splićani od 18 sati gostuju kod CN Marseille u prvoj utakmici finala Eurokupa.

Utakmica se igra u Marseilleu, a prijenos je osiguran na Arena Sportu 2 i platformi European Aquatics, što je potvrđeno i objavom splitskog kluba. Evo LINK.

Jadran je do finala stigao nakon sjajne europske sezone u kojoj je izbacio grčki Panathinaikos te mađarski BVSC, dok je Marseille u polufinalu bio bolji od Radničkog.

Uz momčad u Francusku su otputovali i navijači. Klub je organizirao posebno charter putovanje iz Splita za navijače koji će podržati Jadran u velikom finalu.

Uzvratna utakmica igrat će se 6. lipnja u Splitu, a večerašnji dvoboj mogao bi usmjeriti borbu za europski naslov.