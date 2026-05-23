Novi slovenski premijer podržava Thompsona: "Nema nikoga s njegovim talentom i hrabrošću"

Državni zbor u petak je na tajnom glasanju izabrao čelnika Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janšu za novog slovenskog premijera.

Janša je dobio 51 glas za i 36 protiv te je time dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre.

Predsjednik SDS-a u četvrtak je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSi, SLS, Fokus i Demokrati, s kojima će formirati novu vladu.

Premijer Andrej Plenković čestitao je Janši na izboru te istaknuo važnost odnosa Hrvatske i Slovenije.

Janša je hrvatskoj javnosti posljednjih mjeseci privukao pozornost i zbog podrške Marku Perkoviću Thompsonu. Prošle godine došao je u Zagreb na Thompsonov koncert na Hipodromu, na kojem se okupilo više od pola milijuna ljudi, među kojima su bili i pojedini hrvatski političari te predstavnici Vlade.

"U Sloveniji ima mnogo dobrih pjevača i glazbenika. Nažalost, nema nikoga tko ima talent i hrabrost Marka Perkovića", napisao je tada Janša na platformi X.

Novi slovenski premijer i ranije je javno podržavao Thompsona te kritizirao zabrane njegovih koncerata u Sloveniji.

"Jugoslavije više nema, ali njezini ostaci i dalje žive u mislima balkanskih ljevičara. Marko Perković Thompson je hrvatski domoljub koji se borio protiv istog agresora kao i mi Slovenci 1991. godine", objavio je Janša ranije.

Dodao je i da bi Thompson trebao nastupiti u Sloveniji kako bi se ljudi "uživo mogli uvjeriti u kvalitetu i sadržaj njegovih pjesama".

Nakon odlaska na zagrebački koncert Janša se našao na meti kritika u Sloveniji, a dio javnosti optuživao ga je za simpatiziranje ustaštva. Na prozivke je odgovorio citatom Thompsonove pjesme:

"Ne varaj me s golubom u rukama, sloboda je rođena u mukama."