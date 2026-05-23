Close Menu

Peti dan potrage za nestalim roniocem

Mladić, koji je vodio ronilačke ture kod Lokruma, nestao je u utorak

Potraga za nestalim mladim roniocem ušla je danas u peti dan, no zasad bez rezultata. Akcija se nastavlja na moru, pod morem i iz zraka, a u potrazi i dalje sudjeluju ronioci, dronovi te zrakoplov MORH-a.

Mladić, koji je vodio ronilačke ture kod Lokruma, nestao je u utorak. Odmah nakon nestanka pokrenuta je opsežna potraga u koju su se uključili brojni ronioci s dubrovačkog područja i okolice.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Koordinaciju potrage vodi Lučka kapetanija, a u akciji sudjeluju i pripadnici HGSS-a, vatrogasci iz Dubrovnika, Splita i Metkovića, policija, MORH te ronioci specijalizirani za zarone na velikim dubinama.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
1
Mad
0