Hrvatsku čeka prvi ozbiljan toplinski val ove godine, temperature idu iznad 30

Državni hidrometeorološki zavod objavio je da Hrvatsku u posljednjoj dekadi svibnja očekuje razdoblje iznadprosječno toplog vremena, uz dolazak prvih ovosezonskih vrućina.

Najizraženiji toplinski val zahvatit će zapadnu Europu, posebno Francusku i Englesku, gdje će temperature biti znatno više od višegodišnjeg prosjeka.

Hrvatska će se nalaziti na istočnom rubu toplinskog vala pa će i kod nas biti vrlo toplo, ali ipak manje ekstremno nego u zapadnoj Europi.

"Vjerojatnost nastupa toplinskog vala u zapadnim dijelovima Hrvatske je mala i kratkotrajna", navode iz DHMZ-a.

Uz obalu će noći sve češće biti tople, s temperaturama višima od 20 stupnjeva, dok bi dnevne temperature mogle prelaziti 30 stupnjeva.

U unutrašnjosti zemlje tijekom vikenda očekuju se najviše dnevne temperature uglavnom između 24 i 29 stupnjeva, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti nešto svježije.

Početkom idućeg tjedna temperature će dodatno rasti, a vrhunac toplinskog vala očekuje se u utorak. Tada bi i u dijelovima unutrašnjosti temperatura mogla dosegnuti ili prijeći 30 stupnjeva.

Prema trenutačnim prognozama, sredinom sljedećeg tjedna u sjeverne i središnje krajeve Hrvatske mogao bi stići hladniji zrak sa sjevera, što bi donijelo kratkotrajno osvježenje.

Na jugu zemlje iznadprosječno toplo vrijeme moglo bi se zadržati do posljednjeg vikenda u svibnju.

DHMZ upozorava i da sezonske prognoze upućuju na ljeto toplije od prosjeka, uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova u Hrvatskoj.