Pucao na jelena zapletenog u žicu, policija ga sumnjiči za ugrožavanje života ljudi

Koprivničko-križevačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 78-godišnjakom s koprivničkog područja kojeg sumnjiči za kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine te mučenja životinja.

Prema navodima policije, muškarac je vatrenim oružjem usmrtio jelena u blizini više osoba, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku.

Incident se dogodio u utorak, 21. svibnja, u poslijepodnevnim satima u Kunovec Bregu. Policija sumnja da je 78-godišnjak uporabom vatrenog oružja usmrtio ozlijeđenu jelensku divljač koja je bila zapletena u žicu i raslinje.

U trenutku pucnjave u neposrednoj blizini nalazilo se više građana.

Policija navodi da osumnjičeni pritom nije vodio računa o sigurnosti ljudi i okolne imovine. Tijekom pucnjave oštećena je zgrada u dvorištu obiteljske kuće, a sigurnost osoba koje su se nalazile u blizini bila je ugrožena.

Usmrćena životinja prevezena je u veterinarsku stanicu radi obdukcije.

Policija je od osumnjičenog privremeno oduzela registrirano oružje radi pokretanja upravnog postupka. Protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.