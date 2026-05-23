Bura stvara probleme na magistrali, za dio vozila uvedene zabrane

Zbog jake bure jutros su na dijelu Jadranske magistrale uvedena ograničenja za pojedine skupine vozila, izvijestio je Hrvatski autoklub.Iz HAK-a navode da se na većini cesta prometuje bez većih poteškoća, no na pojedinim dionicama vrijede zabrane zbog snažnog vjetra.

Na dionici između Bunice i Karlobaga zabrana prometa uvedena je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Između Karlobaga i Tribnja dodatno je zabranjen promet dostavnim vozilima i vozilima s natkrivenim teretnim prostorom.

Povremeni zastoji i kolone mogući su u zonama radova, posebno na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale.

HAK upozorava i na prometnu nesreću na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba. Na toj se dionici vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine.