Bura stvara probleme na magistrali, za dio vozila uvedene zabrane

Na dionici između Bunice i Karlobaga zabrana prometa uvedena je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Između Karlobaga i Tribnja dodatno je zabranjen promet dostavnim vozilima i vozilima s natkrivenim teretnim prostorom.
Povremeni zastoji i kolone mogući su u zonama radova, posebno na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale.
HAK upozorava i na prometnu nesreću na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba. Na toj se dionici vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine.
