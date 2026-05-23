Najmanje 82 mrtvih nakon eksplozije u rudniku u Kini, traje spašavanje

Najmanje 82 osobe poginule su u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine, izvijestili su kineski državni mediji.

Prema navodima državne novinske agencije Xinhua, nesreća se dogodila u rudniku Liushenyu u pokrajini Shanxi, koji je u vlasništvu grupacije Tongzhou.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Novinari su na mjestu eksplozije plina u rudniku ugljena Liushenyu saznali da su u nesreći poginule 82 osobe", objavila je Xinhua.

Eksplozija se dogodila u petak u 19:29 po lokalnom vremenu, odnosno u 11:29 po srednjoeuropskom vremenu.

U trenutku nesreće u rudniku je radilo 247 rudara.

Spasilačke službe i dalje tragaju za preživjelima, a kineske vlasti zasad nisu objavile što je točno uzrokovalo eksploziju.

Pokrajina Shanxi jedno je od glavnih kineskih središta proizvodnje ugljena, a rudarske nesreće u Kini i dalje se relativno često događaju unatoč strožim sigurnosnim pravilima uvedenima posljednjih godina.