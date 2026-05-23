Partnericu povlačio i hvatao za dojku tijekom svađe, kažnjen s 300 eura

Prema presudi, incident se dogodio 8. kolovoza 2025. godine oko 9 sati u stanu u Matuljima.

Tijekom svađe muškarac je partnericu optuživao da gleda prolazeće automobile i "daje povoda vozačima da gledaju u nju". Kada je pokušala prekinuti razgovor i ustati od stola, agresivno ju je povukao i naredio joj da sjedne, što je učinila iz straha.

Sud je utvrdio da ju je, nakon što je ponovno pokušala otići, uhvatio za gornji dio prsnog koša u predjelu desne dojke i povukao prema stolici.

Žena je tijekom svjedočenja rekla da je nakon događaja pozvala policiju te da su joj liječnici utvrdili modrice na desnoj dojci. Navela je i da to nije bio prvi takav incident te da mu je ranije više puta opraštala jer joj je obećavao da će se promijeniti.

Sud je njezin iskaz ocijenio vjerodostojnim i zaključio da je muškarac svojim ponašanjem kod partnerice izazvao strah i uznemirenost.

Kažnjen je novčanom kaznom od 300 eura, koja je umanjena zbog vremena provedenog u zadržavanju nakon uhićenja pa mora platiti 260,18 eura. Uz to mora podmiriti i 30 eura troškova postupka.

Tijekom postupka sud je imao poteškoća s pronalaskom okrivljenika. Utvrđeno je da još od srpnja 2025. nema prijavljeno prebivalište ni boravište u Hrvatskoj, a sudski pozivi vraćali su se s naznakom da se odselio.

Žena je na sudu rekla da je nekoliko dana nakon incidenta pokupio svoje stvari te da vjeruje kako je otišao raditi u Sjevernu Makedoniju.