Radujte se, narodi. Gotovo je s kišom, sljedećih deset dana bez hladnoće, bez oborina, bez vjetra

Ne tako davno, još krajem studenog, gledali smo presušeno Modro jezero u Imotskom kao indikator loše hidrološke situacije u dalmatinskom kršu i to usred prosječno najkišovitijeg dijela godine. Posljednjih desetak dana sve se promijenilo jer su stigle obilne oborine. Nestabilno se nastavilo i početkom prosinca.

O tome najbolje svjedoče podaci o količinama oborine od početka mjeseca. Iako se ne radi o količinama kava su zabilježene krajem studenog, Dalmacija je u dosadašnjem tijeku prosinca bila najkišovitiji dio zemlje. Tako je na vrgoračkom području palo preko 60, na dijelu Korčule preko 70, a Visa preko 110 litara kiše po metru kvadratnom.

Bez obzira na noćašnji snijeg u dijelu Like i Gorskog kotara, prave zime nema. Jučer su tako temperature zraka u Dalmaciji rasle do ugodnih 16 stupnjeva Celzijusovih. Ciklona koja se jučer premještala preko našeg područja danas se već centrom premješta nad područje Grčke, a to će kod nas označiti početak dugotrajnije stabilizacije vremena. Dan za danom tlak zraka će rasti što će osigurati ne samo suh vikend pred nama nego i veći dio sljedećeg tjedna, a moguće i duže.

Danas će još u početku biti promjenjivo, u noći s malo kiše, ali će danju u većini područja biti suho i djelomično sunčano. Podno Velebita će puhati aka bura s olujni, udarima. Na moru Dalmacije u početku levant, potom slaba do umjerena bura i tramontana. Minimalne jutarnje temperature zraka od 2 do 12°C, najviše dnevne većinom od 12 do 17°C.

U subotu djelomično sunčano i suho. Puhat će slaba do umjerena bura i tramontana. Minimalne jutarnje temperature bit će u laganom padu. Najviše dnevne većinom od 12 do 18°C.

U nedjelju nešto više oblaka nego u subotu. U većini krajeva suho, samo na krajnjem jugu ujutro može biti slabe kiše. Puhat će slaba do umjerena bura i tramontana. Najviše dnevne većinom od 11 do 16°C.

Od ponedjeljka do vikenda djelomično sunčano i suho. U drugom dijelu tjedna magla će postati sve češća pojava. Vjetar slab. Jutro prohladna, u kotlinama Dalmatinske zagore uz slab mraz. Danju toplije od prosjeka za dio godine, većinom od 12 do 17°C.