Radovi u Ninskoj ulici mijenjaju promet do kraja travnja

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, koji nosi naziv „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.
U ponedjeljak 16.veljače 2026.g. započinju radovi u Ninskoj ulici ( Faza2). Radovi se u naselju izvode sukcesivno po fazama , sukladno važećem prometnom elaboratu kako bi se prometni i svakodnevni poremećaji za stanovnike sveli na najmanju moguću mjeru uz postupno otvaranje pojedinih ulica po završetku svake faze. Prema privremenoj prometnoj regulaciji prometa zatvara se ulica u zoni planiranih radova za sav promet. Navedena faza radova obuhvaća radove u Ninskoj ulici od Vukovarske do Krbavske ulice, uz zatvaranje spoja istočnog ogranka Krbavske ulice. Tijekom izvođenja radova stanarima će se omogućiti pješački pristup objektima.
Planirani završetak svih faza radova, odnosno cjelokupnog zahvata , predviđen je do 30.04.2026.g.
„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.
Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.
