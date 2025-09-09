Radomir Đalović predstavljen u novom klubu

Radomir Đalović (42) novi je trener slovenskog NK Maribora, potvrdio je klub na svojim službenim stranicama. Potpisao je ugovor do ljeta 2027. godine, a danas poslijepodne odradit će prvi trening. Prvu utakmicu vodit će protiv Mure, u subotu 13. rujna od 20:15.

"Velika mi je čast i veliko zadovoljstvo postati trener najtrofejnijeg kluba u Sloveniji. Zajedno s kolegama učinit ćemo sve da Maribor vratimo na njegov nekadašnji uspješan put. Želio bih zahvaliti vlasniku, predsjedniku i direktorima koji su mi pružili priliku. Vjerujem da ćemo dobro surađivati ​​i uspjeti postići željene rezultate. Potpisali smo dvogodišnji ugovor i očekujem da ćemo u tom razdoblju postići velike stvari, prenosi Index.

Nismo u dobroj situaciji, Celje nam je uglavnom pobjeglo, ali imamo dobre igrače i iznimne navijače, koje bih želio pozvati da nam se pridruže u subotu. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da se iz utakmice u utakmicu dižemo i dovedemo Maribor tamo gdje mu je mjesto", rekao je Đalović prilikom predstavljanja.

Bilo je komplikacija

Prije potpisa ugovora došlo je do nekoliko obrata. Crnogorski strateg je u subotu odletio u Istanbul na razgovore s Acunom Ilicalijem, vlasnikom Maribora i dan kasnije odlučio je da će postati trener tog kluba. Zato je jučer došao na stadion Ljudski vrt kako bi potpisao već dogovoreni ugovor s Mariborom, ali na kraju jučer ipak nije postao trener kluba koji je 16 puta bio prvak Slovenije.

Đalović je sve dogovorio s gazdom u Istanbulu, ali je onda u Mariboru dobio druge uvjete na potpis. Slovenski novinari pisali su da je Đalović sjedište Maribora napustio bijesan, uz povišene tonove, jer je vidio da mu na potpis daju ugovor s bitno drugačijim uvjetima od onih koje je dogovorio s gazdom u Istanbulu.

Ispostavilo se da se ne mogu usuglasiti oko bruto i neto iznosa plaće, što je s obzirom na porez u Sloveniji velika razlika. Osim toga, jučer nisu postigli sporazum u pogledu toga koliku će Đalović dobiti otpremninu u slučaju da dobije otkaz. S obzirom na to da Turci često otpuštaju trenere, na ovo gledaju potpuno drugačije od Đalovića.

Đalović je tada otišao, ali danas se vratio i uspio je postići dogovor te je postao novi trener Maribora. Momčad se trenutačno nalazi na petom mjestu ljestvice slovenske lige s 11 bodova iz sedam kola, čak 10 manje od vodećeg Celja.

Poznati su ciljevi

Đalović je prilikom prvog intervjua za klupsku stranicu upitan o ciljevima na klupi Maribora. "Maribor je oduvijek bio poznat po svojoj agresivnosti, trčanju, borbenosti do posljednjeg atoma snage. Pokušat ćemo vratiti onaj stav koji je Maribor imao i koji navijači vole. Kratkoročni ciljevi su što brža stabilizacija i povratak na vrh. Dugoročni ciljevi su, naravno, vezani uz trofeje", rekao je Crnogorac, dok je vlasnik kluba Ilicali imao puno riječi hvale prilikom predstavljanja:

"Nakon temeljitog i opsežnog procesa odabira, oduševljeni smo što smo pristali surađivati s Radomirom, čije se ambicije podudaraju s našima. Tijekom naših sastanaka mogla se osjetiti odgovarajuća strast i entuzijazam, a dijelimo i slične ideje o vrsti nogometa koju želimo igrati. Radomir se dokazao pobjedničkim mentalitetom. Prošle godine osvojio je hrvatsko prvenstvo i kup, što dokazuje da može donijeti uspjeh i nositi se s pritiskom velikog kluba.

Vjerujem da imamo pravu osobu koja će povesti našu momčad naprijed i omogućiti našim strastvenim navijačima da uživaju u utakmicama momčadi. Moja vizija se nije promijenila od prvog dana kada sam preuzeo vodstvo kluba. Vjerujem da je Radomir pravi izbor i s optimizmom gledamo na uspješan nastavak sezone 2025./26. Jako smo sretni što ga imamo s nama i znam da će ga naši iznimni navijači rado dočekati u mariborskoj obitelji."