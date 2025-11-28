Radnici Dalme će dobiti više od tri milijuna eura, predstavnik radnika nahvalio Šutu

Radnici Dalme u stečaju nakon 13 godina čekanja dobit će zaostale plaće.

Od nekadašnjeg trgovačkog diva koji je zapošljavao preko pet tisuća ljudi, ostala je samo sjena. Radnici Dalme danas već godinama su tražili od države da im isplati dugovanja i izgleda da je njihovim mukama došao kraj. Dragan Zaharija medijima se obratio u ime radnika i rekao da je Vlada na jučerašnjoj sjednici prihvatila zahtjev radnika.

Zaharija je pred novinarima nahvalio gradonačelnika. Kako je rekao, nitko za njih nije imao sluha za njih dok nisu upoznali Tomislava Šutu koji je, kako kaže Zaharija, prepoznao njihov problem, dao im riječ i ispunio je.

Radnici će dobiti 3.328.024 eura

Zaharija je osim Šuti zahvalio i ostalim saborskim zastupnicima koji su pomogli radnicima i novom sindikatu. Posebno se zahvalio Primorcu i Andreju Plenkovići.

Potraživanja radnika iznose 3.328.024 eura bruto,a potražuje ih 70 radnika. Tu su neisplaćene i poluisplaćene plaće od 2012. do 2020. godine.

Neće svi radnici dobiti isti iznos, napominje Zaharija. Kaže da će on dobiti najviše, negdje oko 130 tisuća eura budući da je u Dalmi radio od 2002. godine.

Isplate bi trebale početi uskoro.

Šuta: Ovo je velika vijest

Šuta se obratio medijima nakon što ga je Zaharija nahvalio. Kaže da je ovo zasluga ministra Primorca uz maksimalnu podršku premijera Plenkovića.

"Žao mi je radnika koji su ovoliko čekali, ali bitno je da je problem riješen i da svatko tko sudjeluje u politici dobije povjerenje građana i najvažnije je da se pomogne", rekao je Šuta.