Radni stroj sletio s ceste, teško ozlijeđen 73-godišnji vozač

U petak, 17. listopada oko 18.50 sati u Drnišu dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena, priopćila je PU šibensko-kninska.

Prometna nesreća se dogodila na način da 73-godišnjak, upravljajući neregistriranim radnim strojem s priključnim vozilom, krećući se lokalnom nerazvrstanom cestom u smjeru naselja Badanj, dolaskom do zemljano-travnate površine pored nerazvrstane lokalne ceste vrši nepropisnu radnju vožnju unatrag, a da se prethodno nije uvjerio da takvu radnju može obaviti bez opasnosti po ostale sudionike ili imovinu, uslijed čega zajedno s radnim strojem proklizava u kanal oborinskih voda na 8.4 metara ispod razine kolnika.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U Općoj bolnici u Šibeniku 73-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv vozača slijedi podnošenje adekvatna prekršajne prijave.