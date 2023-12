Radite li ih i vi? Konobari mrze kada mušterije u restoranu rade ovih šest stvari

Jedna bivša konobarica, koja je većinu svojih dvadesetih provela radeći upravo taj posao, a i čija je majka radila u ugostiteljstvu više od 30 godina, podijelila je šest stvari koje ljudi u restoranima učestalo rade, a koje konobare neopisivo živciraju.

Nakon što je anketirala neke svoje bivše kolege, a i prisjetila se nekih situacija iz vlastitog iskustva, izdvojila je šest najgorih stvari koje biste kao mušterija u restoranu mogli napraviti. Dakle, ako radite bilo što od ovoga na popisu, vrijeme je da prestanete.

Traženje zasebnih računa na kraju ručka ili večere

Traženje zasebnih računa i nije toliko grozno samo po sebi ako to najavite unaprijed, no ako to kažete tek na kraju ručka ili večere, to konobarima stvara velike probleme jer često nemaju dovoljno POS aparata. U današnje vrijeme za to se stvarno možete pripremiti - ili unaprijed pripremite novce koje ćete dati osobi koja plaća, ili se dogovorite da te novce uplatite na račun osobe koja plaća, piše Index.

Slaganje tanjura jedan na drugi

To, naravno, može biti lijepa gesta ako ih složite kako treba, no konobarima nema goreg od tanjura koji su složeni jedan na drugi, a na svakom se nalaze ostaci hrane, zgužvane salvete ili pribor za jelo koji strši i koji će sigurno ispasti jednom kada konobar sve uzme u ruke. Ako stvarno želite pomoći konobarima, samo ostavite pribor za jelo na tanjuru kao kazaljke na satu koje pokazuju 22 sata.

Stalno tražite konobara da vam nešto donese

Konobar vas želi poslužiti što je brže i učinkovitije moguće. No ako ga svako malo zovete do vašeg stola da vam donese drugi umak, drugi sok ili novu salvetu, to mu se neće svidjeti. Najbolje je da konobaru kažete sve što želite odmah kada naručujete - tako će biti lakše i konobaru koji se neće morati stalno šetuckati, ali i vama, koji ćete na stolu imati sve što vam je potrebno.

Mijenjanje mjesta za stolom

Konobari također ne vole kada stalno mijenjate mjesta za stolom. Ako ste sjeli na jedno mjesto i naručili nešto, onda ostanite sjediti na tom mjestu - tako ćete olakšati i konobaru kada bude donosio vašu narudžbu, ali i sebi, jer ćete odmah dobiti ono što ste naručili.

Nestrpljivi ste

I konobari znaju da vrijeme funkcionira sasvim drugačije kada ste gladni. No, ponekad ćete morati pričekati malo dulje - da pripreme stol za vas, ali i da kuhari naprave ono što ste naručili za jesti. Čak i ako im kažete da ste u žurbi, to im neće pomoći. Važno je da budete strpljivi i da uzmete u obzir da vi niste jedini koje poslužuju, donosi Index.

Ostavljate smeće za sobom

Ovo bi trebalo biti pravilo gdje god idete, a budući da stolovi nisu kante za smeće, vrlo je lako zaključiti da sve smeće koje ste donijeli sa sobom morate i odnijeti sa sobom. Dakle, nema ostavljanja maramica, pelena i drugog smeća na stolovima.