Radionice tehničkih aktivnosti održane u Milni na Braču

U Osnovnoj školi Milna i Dječjem vrtiću Milna na otoku Braču održane su radionice tehničkih aktivnosti pod nazivom Prometna početnica s auto modelarstvom, namijenjene učenicima nižih razreda osnovne škole i vrtićkoj djeci.

Radionice je organizirala Zajednica tehničke kulture grada Splita, a provele su ih članice udruge tehničke kulture STORM. U programu su sudjelovali i djelatnici Policijske postaje Brač, koji su djeci približili važnost sigurnog i odgovornog ponašanja u prometu.

Kroz interaktivan pristup, sudionici su se upoznali s osnovnim prometnim pravilima, prepoznavanjem prometne signalizacije te pravilnim ponašanjem pješaka u svakodnevnim prometnim situacijama. Poseban naglasak stavljen je na praktični dio radionice, u kojem su djeca radila s modelima vozila i izrađivala vlastite automobile, razvijajući pritom motoričke vještine, tehničku kreativnost i logičko razmišljanje.

Program je vodio član udruge STORM Nenad Grgas, uz podršku učiteljica nižih razreda i odgojiteljice Dragane Poklepović, koje su sudjelovale u prilagodbi sadržaja različitim dobnim skupinama.

Radionice su zaključene kratkim kvizom provjere znanja, nakon čega su svim sudionicima uručene diplome kao priznanje za sudjelovanje i stečena znanja.