RACE FOR THE CURE Ljubica je do sada hodala u bijeloj majici, ali sada će hodati u roza majici: "Život se izvrti"

"Ja sam Ljubica i bavim se nordijskim hodanjem. Do sada sam hodala u bijeloj majici. Međutim, izgleda da ću ove godine hodati u roza majici. Tako se dogodilo, život se izvrti", kaže gospođa Ljubica Peraica, koja u šetnjama Marjanom pronalazi veliko zadovoljstvo.

Na utrci Race for the Cure, na kojoj je godinama sudjelovala, bila je podrška oboljelima. No, ove godine život joj je donio neočekivan izazov – bolest s kojom se sada i sama suočava.

Neočekivana dijagnoza

"Došla sam na punkciju, a za sedam dana nalaz je bio pozitivan i sve se znalo. Malo me je šokiralo, ostala sam zatečena. Iskreno, do zadnjeg trena sam se nadala da će sve biti u redu. Međutim, eto, nije bilo. Rečeno mi je da sam došla na vrijeme i da će biti sve u redu", opisuje Ljubica trenutak koji joj je promijenio život.

Unatoč svemu, snaga i mirnoća s kojima govori ulijevaju nadu drugima koji prolaze sličan put.

Poziv na zajedništvo

"Svakako ću hodati na utrci opet i svake godine dok budem mogla. Svi vi koji možete, ja vas pozivam: voljela bih da dođete na utrku ili šetnju 5.10. i da se svi zajedno družimo i damo podršku svima koji su bolesni", poručuje Ljubica.

Njezine riječi su poziv svima nama – da odvojimo vrijeme, pokažemo solidarnost i budemo dio zajednice koja daje snagu.

Prijaviti se možete putem mrežne stranice www.raceforthecure.eu, ili osobno u subotu 27. rujna od 10 do 14 sati na štandu Lige na dnu Marmontove ulice.

Utrka i šetnja održat će se 5. listopada u 11 sati na splitskoj Rivi – svi za Ljubicu i sve naše heroine.