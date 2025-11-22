PUTUJETE? Zimski uvjeti na brojnim prometnicama u Splitsko-dalmatinskoj županiji, evo gdje vam je potrebna oprema

Zimski uvjeti stvaraju velike probleme u prometu diljem Hrvatske. Snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji te Dalmatinskoj zagori, dok su kolnici u velikom dijelu zemlje mokri ili vlažni i vrlo sklizavi. Uz niske temperature povećan je rizik od poledice, osobito na mostovima, vijaduktima i nadvožnjacima u unutrašnjosti. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju vozače se upozorava i na mogućnost odrona.

Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode stanju na cestama, održavaju razmak te ne kreću na put bez propisane zimske opreme.

Nema slobodnog pravca za teška vozila prema obali

Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutačno ne postoji nijedan cestovni pravac kojim bi kamioni s prikolicama i tegljače s poluprikolicama mogli prometovati između unutrašnjosti i Dalmacije ili Rijeke/Istre, kao ni u suprotnom smjeru.

Zimski uvjeti u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Na području Splitsko-dalmatinske županije više je prometnica na kojima je dozvoljeno prometovati isključivo uz zimsku opremu, dok je za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama promet u potpunosti zabranjen. To se odnosi na sljedeće ceste:

- A1 između čvorova Bisko i Ravča

- DC1 Dugopolje – Klis

- DC39 Aržano – Svib

- DC56 Gizdavac – Kočinje Brdo – Klis

- DC58 Labin – Prgomet – Ljubitovica

- DC62 Šestanovac – Zagvozd

- DC76 Bast – Zagvozd

- DC220 Tijarica – Kamensko