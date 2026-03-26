"Putuj, ćaća": Oglasila se obitelj Alena Bibića (46), održat će se proslava u njegovu čast

Obitelj Bibić oglasila se nakon smrti cijenjenog vinara Alena Bibića, emotivnom objavom na društvenim mrežama u kojoj su se oprostili od supruga, oca, sina, prijatelja i brata, a prije svega, kako su naveli, „velikog čovjeka“.

"Dragi prijatelji, Otišao je nebeski jahač. Muž, otac, sin, prijatelj, brat, ali prije svega toga, veliki čovjek. Volio nam je reći, “a što vrijeme zna koliko je sati?”..

Stvarno je teško pisati ovaj tekst, znajući da smo još prošli tjedan pričali o budućnosti, o njegovoj Cviti, o svemu što nas još čeka.

Iznenada, ili prema njemu, baš na vrijeme. Živio je brzo i beskompromisno, napravio puno, i zadužio sve koji smo ga imali privilegiju poznavati.

On će zauvijek živjeti kroz sve nas, kroz sve ono što je izgradio i neizmjerno volio. S ponosom nastavljamo njegovu viziju, a njegov glas i dalje se čuje.

Putuj mirno, ćaća. Sutra je novi dan"

Zahvaljujemo svima koji su bili tu uz nas u posljednjim danima, a posebna zahvala cijelom osoblju bolničkog centra u Šibeniku. Veliki ste ljudi, hvala Vam.

Posljednji ispraćaj održat će se u krugu najuže obitelji. Prema njegovoj želji, naknadno ćemo organizirati feštu u njegovu čast, o čemu ćemo vas obavijestiti na vrijeme, napisali su.

Jedan od najvažnijih hrvatskih vinara

Alen Bibić bio je jedan od najvažnijih predstavnika suvremenog hrvatskog vinarstva. Kao vinar iz Plastova kraj Skradina, uspio je ime svoje obitelji i zavičaja pretvoriti u međunarodno prepoznatljiv eno-gastronomski brend.

Po struci profesor hrvatskog jezika i književnosti, životni je put posvetio vinarstvu. Nakon rata, zajedno sa suprugom Vesnom, vratio se na devastirano obiteljsko imanje te iz gotovo razorenog početka izgradio jednu od najuglednijih vinskih i gastronomskih priča u Hrvatskoj.

Posebno se istaknuo revitalizacijom autohtonih sorti skradinskog kraja. Među prvima je pokazao da se od njih mogu stvarati vina svjetskog ranga, a debit, nekoć podcijenjenu sortu, vratio je u fokus i učinio zaštitnim znakom svoje vinarije. Njegova vina našla su se na vinskim kartama brojnih restorana u Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući New York i San Francisco.

Uz debit, značajno mjesto u njegovu radu imale su i domaće crne sorte poput plavine, babića i lasine, kao i vina iz kupaža, među kojima se ističe Bibich Riserva. Iako je radio i s internacionalnim sortama poput syraha, cabernet sauvignona i merlota, uvijek je naglasak stavljao na lokalni karakter i terroir.

Bibić je bio poznat kao karizmatična i osebujna osoba, snažne osobnosti koja je vlastiti karakter utkala u svoja vina. Sam je sebe opisivao kao romantičara, a njegova filozofija vinarstva temeljila se na autentičnosti i izražavanju podneblja iz kojeg vino dolazi.

Smatran je jednim od najvažnijih ambasadora hrvatskog vina u svijetu. Njegova priča pokazala je da se iz malog dalmatinskog mjesta može izgraditi globalno prepoznatljivo ime, a njegova vina, kako je i sam govorio, možda se ne moraju svima svidjeti – ali ih je teško zaboraviti.