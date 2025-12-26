Putnike u avionu izgrizle stjenice: "Majka je imala osjećaj kao da kukci gmižu po njoj i grizu je"

Obitelji iz Vriginije koja je prešla tisuće kilometara do rodbine u Srbiji, posjet su uništili paraziti, za koje tvrde da su ih napali u zrakoplovu. Od aviokompanija sad traže odštetu.

U tužbi podnesenoj prošli četvrtak protiv Delta Air Lines i KLM Royal Dutch Airlines tvrde da su ih "ugrizle i ozlijedile stjenice koje su zarazile kabinu" zrakoplova kojim su letjeli ranije ove godine. Obitelj Albuquerque iz Roanokea u Virginiji, roditelji i dvoje djece, naveli su da su ugrizi uzrokovali "uzdignute otekline, lezije i osipe praćene svrbežom po trupu i ekstremitetima", a priložili su i fotografije.

"Ugrizi su im uništili obiteljski odmor i uzrokovali poniženje, sramotu, tjeskobu, nelagodu, neugodnosti, medicinske troškove te gubitak odjeće i osobnih predmeta", navodi se u tužbi, prenosi NBC News.

Iz aviokompanija odgovorili su da trenutni ne mogu komentiati tužbe te da se sporom bave njihovi odvjetnici. Četveročlana obitelj letjela je Deltom iz Roanokea za Atlantu 21. ožujka, nakon čega je uslijedio let KLM-a za Amsterdam, a potom za Beograd u Srbiji, gdje su planirali posjetiti obitelj i prijatelje, navodi se u tužbi.

"Otprilike dva sata nakon početka leta za Amsterdam, majka je imala osjećaj kao da kukci gmižu po njoj i da je grizu. U tom trenutku vidjela je da joj kukci gmižu po svijetlom džemperu", dodali su i napomenuli da su ona i suprug odmah obavijestili kabinsko osoblje, koje ih je navodno "pozvalo da stišaju glas kako bi se izbjegla panika u zrakoplovu".

Uz priložene fotografije, tvrde da su im stjenice gmizale po naborima sjedala, kao i po salvetama. Tužitelji traže odštetu od obje zrakoplovne tvrtke u iznosu od najmanje 200.000 dolara.