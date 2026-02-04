Putnici riskiraju život prelazeći gradilište u Splitu: Video šokirao Lučku upravu, poslali važan apel

Lučka uprava Split upozorava sve putnike s trajekta koji se vežu na vez br. 25 (najčešće putnici sa Supetra), ali i na ostale građane koji koriste područje Gradske luke, na neprimjereno i rizično ponašanje na području gradilišta Novog putničkog terminala.
Naime, na međunarodnom pomorsko-lučkom terminalu na lukobranu bazena Gradska luka, zapadno od pristupa za vanjske vezove trenutno se odvijaju radovi, u fazi je izgradnja Novog putničkog terminala. Gradilište je propisno ograđeno, postavljeni su znakovi upozorenja, međutim pojedinci preuzimaju rizik i prelaze gradilište na opasnom mjestu kako bi „uštedjeli“ vrijeme pri odlasku ili dolasku do trajekta.
Lučka uprava Split moli za strpljenje sve korisnike luke dok su u tijeku radovi u luci kao i na poštivanje pravila i zabrana postavljenih na samom gradilištu.
- Podsjećamo sve korisnike luke da kontinuirana ulaganja u lučku infrastrukturu neće samo poboljšati operativnu efikasnost i sigurnost u luci, već poboljšava i same potrebe putnika, građana Splita i Splitsko-dalmatinske županije - poručuju iz Lučke uprave.
U priopćenju za medije dostavili su video na kojem je vidljivo kako građani ugrožavaju vlastitu sigurnosti, a to nesporno vodi do neželjenih posljedica. Kako su naveli, video im je dostavio zabrinuti građanin, na čemu mu zahvaljuju.