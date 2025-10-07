Putnice prijavile taksista u Splitu zbog neprimjerenog ponašanja! Upravo mu stigla presuda

U srijedu, 1. listopada 2025. godine, tijekom večernjih sati, dvije putnice taksi vozila javile su policiji da su uznemirene i u strahu jer je vozač pogrešno skrenuo. Na njihov zahtjev, vozač se zaustavio na benzinskoj postaji.

Iako je vozač naveo da je pogrešno skretanje bilo nenamjerno jer nije poznavao područje Splita i navigacija ga je usmjerila krivim putem, policija je odlučila provesti izvide zbog noćnog vremena i vidne uznemirenosti putnica.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 52-godišnji taksist sa Slavonije tijekom vožnje pokazao neprimjereno i uvredljivo ponašanje spolne naravi, što je kod putnica izazvalo strah i uznemirenost.

Protiv vozača je 4. listopada podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju diskriminacije. Prekršajni sud u Splitu proglasio ga je krivim, izrekao mu novčanu kaznu od 1.400 eura, te odredio zaštitne mjere: zabranu približavanja putnicama i zabranu obavljanja djelatnosti taksi prijevoza u trajanju od jedne godine, izvijestila je splitska policija.