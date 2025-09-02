Putin tri i pol godine nakon početka rata: "Nema i nikada neće biti želje za napadom na bilo koga"

Ruski predsjednik Vladimir Putin, nakon sastanka s kineskim predsjednikom Xijem sastao se i s premijerom Slovačke Robertom Ficom, koji je također stigao na vojnu paradu u Kinu.

Putin negira ruske planove za napad na Europu

U zajedničkom obraćanju sa slovačkim premijerom, Putin je izjavio da su "tvrdnje Europe da Rusija navodno planira napad na nju su provokacija ili potpuna nesposobnost."

"Svaka razumna osoba savršeno je svjesna da u Rusiji nikada nije bilo, nema i nikada neće biti želje za napadom na bilo koga", rekao je Putin.

Putin je također izjavio da su takve tvrdnje potpune besmislice i da nemaju nikakve osnove.

"Što se tiče 'agresivnih planova Rusije u odnosu na Europu', želim još jednom naglasiti da je to potpuna besmislica koja nema apsolutno nikakvu osnovu", rekao je ruski čelnik.

"Rusija nikad nije bila protiv članstva Ukrajine u EU"

Putin je također izjavio da se Moskva nikada nije protivila mogućem članstvu Ukrajine u Europskoj uniji te je odbacio tvrdnje da Moskva na neki način planira napasti Fico kritizira ukrajinske napade na energetsku infrastrukturu Europu.

Putin je na sastanku u Kini rekao slovačkom premijeru Robertu Ficu da zapadne zemlje i vojni savez NATO pokušavaju obuhvatiti cijeli postsovjetski prostor te da Rusija nema druge ciljeve osim zaštite svojih interesa.

Fico kritizira ukrajinske napade na energetsku infrastrukturu

Fico je pak izjavio da Bratislava oštro reagira na ukrajinske napade na objekte energetske infrastrukture.

"Vrlo oštro reagiramo na napade na naftnu infrastrukturu", rekao je. Fico je dodao da će to pitanje pokrenuti na sastanku s Volodimirom Zelenskim u Užgorodu 5. rujna.

Kineski predsjednik Xi ovog tjedna u Pekingu održava najveću vojnu paradu do sada, povodom 80. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata u Aziji (Victory Day). Događaj je zamišljen kao predstavljanje kineske vizije "novog globalnog poretka" i multipolarnog svijeta, piše Index.