Putin rekao Trumpu uvjet za okončanje rata, evo što želi

Na susretu s bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, održanom u petak na Aljasci, ruski predsjednik Vladimir Putin navodno je iznio prijedlog prema kojem bi Ukrajina trebala napustiti istočnu regiju Donjeck kako bi se rat priveo kraju. Zauzvrat, Moskva bi pristala zamrznuti stanje na bojišnicama u južnim oblastima Hersona i Zaporižja, piše Financial Times.

Samo dva dana nakon tog sastanka, u ponedjeljak, Washington će ugostiti razgovore između američkog predsjednika Trumpa i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog. Prema informacijama koje prenosi Reuters, a na koje se pozvala osoba upućena u pripreme, na taj su susret pozvani i čelnici iz Europe.

Četiri izvora bliska pregovorima potvrdila su da je Putin svoj prijedlog Trumpu iznio upravo na sastanku na Aljasci. Iako dogovor o završetku rata nije postignut, američka administracija sastanak je ocijenila kao “značajan korak naprijed”.