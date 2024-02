PUTIN: "Prestanite pomagati Ukrajini i sve će biti brzo gotovo"

Objavkjen je intervju koji je ruski predsjednik Vladimir Putin dao američkom voditelju Tuckeru Carlsonu, prvi Putinov intervju sa zapadnim medijima otkako je Rusija napala Ukrajinu u veljači 2022.

Carlsona, koji je često kritizirao američku podršku Ukrajini, nazivao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog "ukrajinskim makroom" i uspoređivao ga sa štakorom, bio je manje agresivan u intervjuu s Putinom. Ruskog predsjednika oslovljavao je s "gospodine predsjedniče".

Putin je proveo više od 30 minuta govoreći o povijesti Rusije, Litve, Poljske i Ukrajine, u monologu koji se protezao od vladavine kijevskog kneza Olega Mudrog u devetom stoljeću do kritike Lenjinove vanjske politike.

"Pregovori propali zbog Johnsona"

Kad je razgovor konačno došao do 21. stoljeća, Putin je optužio SAD i druge zapadne zemlje za produljivanje rata u Ukrajini.

Mirovni pregovori s Ukrajinom bili su "skoro finalizirani", rekao je Putin, ali tada je Ukrajina "odbacila sve te sporazume i poslušala upute zapadnih zemalja, europskih zemalja i Sjedinjenih Država da se bori protiv Rusije do samog kraja".

Putin je kao krivca posebno istaknuo Borisa Johnsona, bivšeg britanskog premijera koji je bio prisiljen napustiti britanski parlament u lipnju 2023. godine. Putin je tvrdio da je kao premijer odvratio Zelenskog od potpisivanja mirovnog sporazuma u ranoj fazi sukoba.

"Činjenica da se oni (Ukrajina) pokoravaju zahtjevu ili uvjeravanju gospodina Johnsona, bivšeg premijera Velike Britanije, čini se smiješnom", rekao je Putin, prenosi Index.

U videu objavljenom prije intervjua Carlson je rekao da je bio ponukan na razgovor s Putinom, dijelom zato što američka javnost "nema pojma zašto je Putin napao Ukrajinu ili koji su mu sada ciljevi". Nije jasno hoće li Amerikancima bilo što od toga sada biti jasnije.

"Prestanite slati oružje Ukrajini"

U prosincu je Kremlj rekao da je uključivanje u mirovne pregovore s Ukrajinom "nerealno", dok je Ukrajina rekla da je uvjet za mir potpuno povlačenje s teritorija koji je Rusija okupirala. U intervjuu je Putin rekao Carlsonu da Rusija i SAD još uvijek razgovaraju "preko raznih agencija" o okončanju rata.

Ruska poruka SAD-u, rekao je Putin, jest: "Ako stvarno želite prestati s borbama, trebate prestati isporučivati oružje. Sve će biti gotovo za nekoliko tjedana."

Putin je rekao da je posljednji put razgovarao s Joeom Bidenom prije nego što je Rusija napala Ukrajinu.

"Rekao sam mu, dakle, da vjerujem da činite pogrešku povijesnih razmjera podupirući sve što se događa tamo, u Ukrajini, pritišćući Rusiju", rekao je Putin.

"Nemoguće je pobijediti Rusiju, nećemo napadati druge zemlje"

"Do sada se čulo urlanje o nanošenju strateškog poraza Rusiji na bojnom polju. Ali sada očito shvaćaju da je to teško postići, ako je uopće moguće. Po mom mišljenju, to je nemoguće po definiciji. To se nikad neće dogoditi. Čini mi se da su sada to shvatili i oni koji su na vlasti na Zapadu", rekao je Putin.

Ruski predsjednik također je rekao da napad na Poljsku ili Latviju nije u interesu Rusije i dodao da bi to učinio samo ako bi bilo koja od tih zemalja napala Rusiju.

"Protivi se zdravom razumu uključiti se u neku vrstu globalnog rata, a globalni rat će cijelo čovječanstvo dovesti do ruba uništenja. To je očito", rekao je, prenosi Index.

Međutim, Putin je i u siječnju 2022. rekao da ne planira napasti Ukrajinu, samo nekoliko dana prije nego što je poslao tenkove i trupe preko granice.

"Rusija spremna razgovarati o puštanju Gershkovicha"

Carlson je bio nešto oštriji na jednom pitanju, onom o novinaru Wall Street Journala Evanu Gershkovichu, koji je u pritvoru u Rusiji od 23. ožujka zbog optužbi za špijunažu.

Putin je tvrdio da je Gershkovich (32) "uhvaćen na djelu dok je tajno dobivao povjerljive informacije" i tvrdio da je "radio za američke specijalne službe".

Rusija je spremna razgovarati o puštanju Gershkovicha, rekao je Putin, ali je dodao: "Želimo da američke specijalne službe razmisle o tome kako mogu doprinijeti postizanju ciljeva kojima naše specijalne službe teže."

Bijela kuća je u prosincu rekla da je Rusija odbila prijedlog za oslobađanje Gershkovicha i Paula Whelana, bivšeg američkog marinca koji u Rusiji služi 16-godišnju kaznu zbog optužbi za špijunažu.

U videu objavljenom prije intervjua Carlson je tvrdio da vodi intervju jer su "mediji na engleskom jeziku korumpirani - lažu svojim čitateljima i gledateljima".

"Očito postoje rizici za vođenje ovakvog intervjua pa smo o tome razmišljali mjesecima", rekao je Carlson.

"Većina Amerikanaca nema pojma što se događa u ovoj regiji. Ovdje u Rusiji ili 600 milja dalje u Ukrajini. Ali trebali bi znati. Oni plaćaju velik dio toga", rekao je.

Carlson je bio rani branitelj ruske invazije na Ukrajinu. Kad je sredinom veljače 2022. Putin okupio do 190.000 vojnika na ukrajinskoj granici, Carlson je ponavljao Putinove teze tvrdeći da je rat koji se sprema običan "granični spor".

U tjednu nakon napada ruski državni mediji puštali su isječke Carlsonovih izjava o Ukrajini i protiv američke vojne pomoći toj zemlji.

Intervju je emitiran na Tucker Carlson Tonight, streaming servisu koji je Carlson pokrenuo u prosincu 2023. godine, nakon što je dobio otkaz u Fox Newsu.

"Carlson je Putinu korisni idiot"

U srijedu je Hillary Clinton rekla da je Carlson Putinu "korisni idiot". "On govori stvari koje nisu istinite", rekla je bivša američka državna tajnica o Carlsonu.

"On ponavlja gomilu laži Vladimira Putina o Ukrajini, tako da ne vidim zašto mu Putin ne bi dao intervju jer preko njega može nastaviti lagati o tome koji su mu ciljevi u Ukrajini i što očekuje da će se dogoditi", rekla je Clinton za MSNBC.

U svom videu kojim je najavio intervju Carlson je ustvrdio da se "nijedan zapadni novinar nije potrudio" pokušati intervjuirati Putina. U srijedu je Kremlj opovrgnuo Carlsonovu tvrdnju.

"Gospodin Carlson nije u pravu. Primamo mnogo zahtjeva za intervjue s predsjednikom", rekao je Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja, prenosi Index.

Putin prestao razgovarati s neovisnim medijima

Putin je zadnji put dao intervju jednom zapadnom mediju 2021. godine, kada je razgovarao s novinarom CNBC-ja. Kasnije je prestao razgovarati s neovisnim medijima, ruskim i međunarodnim. Od 2021. intervjue je davao samo ruskim, kazahstanskim i kineskim medijima.

Slobode medija uglavnom su nestale u Rusiji tijekom posljednja dva desetljeća, kako je rastao pritisak na neovisne medije i povećana opasnost od uhićenja za domaće i strane novinare koji rade u zemlji.

Ruski novinari suočeni su s dugim zatvorskim kaznama zbog svog rada. Putinova invazija na Ukrajinu također je ubrzala slamanje neovisnih medija. Više od 1000 novinara pobjeglo je iz zemlje, protiv novinara je pokrenut niz kaznenih slučajeva zbog diskreditacije ruske vojske ili širenja "lažnih vijesti", a portali kao što je Ekho Moskvy bili su prisiljeni prestati s radom.

Na prosvjedu supruga vojnika u blizini Kremlja ovog tjedna policija je uhitila više od 20 novinara kako bi ih spriječila da izvještavaju o prosvjedima, što je potez "bez presedana", navode Reporteri bez granica.