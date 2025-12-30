Putin poslao božićne i novogodišnje čestitke brojnim svjetskim čelnicima

Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je božićne i novogodišnje čestitke nizu stranih čelnika i političara, objavio je Kremlj.

Putin je čestitke poslao čelnicima država članica BRICS-a, brazilskom, indijskom, kineskom i južnoafričkom predsjedniku, kao i vodstvima zemalja globalnog juga i istoka, uključujući predsjednike Indonezije, Mjanmara i Mongolije te visoke dužnosnike Vijetnama. Telegrami su upućeni i čelnicima Sjeverne Koreje, Venezuele i Kube, kao i supredsjednicima Nikaragve te čelniku Etiopije.

Čestitke su dobili i gotovo svi čelnici zemalja Zajednice neovisnih država (ZND), među njima predsjednici Abhazije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Južne Osetije i Uzbekistana, kao i vodstva Armenije, Tadžikistana i Turkmenistana, piše Index.

Čestitku dobio i papa Lav XIV.

Među europskim čelnicima Putinovu poruku primio je tek manji broj njih, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, mađarski premijer Viktor Orban i slovački premijer Robert Fico. Od čelnika zemalja članica NATO-a, čestitke su upućene predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu i turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu.

Osim aktualnim čelnicima, ruski predsjednik poslao je božićnu i novogodišnju čestitku i papi Lavu XIV., kao i nekolicini bivših državnika, među kojima su bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder, nekadašnji čelnik Kazahstana Nursultan Nazarbajev i bivši kubanski predsjednik Raul Castro.