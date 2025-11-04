Pupovac prošetao Splitom i poručio: "Ti ljudi to ničim nisu zaslužili. Ovaj grad to nije zaslužio – grad koji je kroz svoju dugu povijest nosio barjak slobode"

Unatoč sinoćnjem incidentu u dvorani Gradskog kotara Blatine – Škrape, Dani srpske kulture u Splitu, koje organizira Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, nastavljaju se prema planu. Iz organizacije poručuju da ih napad huligana, koji su s uzvikom "za dom spremni" pokušali prekinuti folklorno-dramsku večer, neće spriječiti u održavanju kulturnog programa.

"Dani srpske kulture u Splitu, u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, nastavljaju se danas usprkos sinoćnjem napadu huligana, kada su uz ustaški pozdrav 'za dom spremni' upali u prostorije dvorane Gradskog kotara Blatine – Škrape kako bi spriječili održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvorenja Dana", stoji u priopćenju SKD-a Prosvjeta.

Izložba u Marmontovoj i pojačana policijska prisutnost

Današnji program uključuje otvorenje izložbe "In Magica Mundi" autora Budimira Dimitrijevića, koja će biti postavljena u jednoj od galerijskih prostorija u Marmontovoj ulici. Na otvorenju će, uz domaćine iz Splita, sudjelovati i predstavnici srpskih organizacija iz Zagreba, među njima i Nikola Vukobratović, predsjednik SKD-a Prosvjeta.

Zbog sinoćnjeg incidenta, policija je pojačala prisutnost u središtu Splita. Manje skupine interventnih policajaca patroliraju Marmontovom ulicom i Rivom kako bi se osigurao miran tijek današnjih događanja. Iako je riječ o kulturnom programu, organizatori i građani ističu kako bi događaj trebao proteći u miru i biti "sve osim događaja visokog rizika".

Milorad Pupovac došao je u Split te komentirao cijeli nemili događaj. "Premijer se sinoć oglasio o ovom događaju i sinoć smo razgovarali o njemu. Ovakva pojava, koja je samo jedna u nizu sličnih, manifestacija je mržnje prema kulturi i etničkim razlikama, što nas treba zabrinuti. Ovo zahtijeva ozbiljnu političku i društvenu angažiranost. Moramo prekinuti s normaliziranjem i navikavanjem na govor mržnje. Ovi ljudi to ničim nisu zaslužili. Ovaj grad to nije zaslužio – grad koji je kroz svoju dugu povijest nosio barjak slobode. Danas se u Hrvatskoj ovaj grad poznaje kao glas slobode, kao grad najhrabrijih u medijskom i općeliterarnom prostoru. Siguran sam da će ovaj grad imati snage, da će se zajedno sa svima drugima u Hrvatskoj znati obraniti barjak slobode, ne samo za sebe, nego i za cijelu Hrvatsku", kazao je Milorad Pupovac u Splitu.