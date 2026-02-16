Pupovac o Dabrinom pjevanju: "Ovo predstavlja neprijateljski čin prema Republici Hrvatskoj"

Videosnimka saborskog zastupnika Domovinskog pokreta, Josipa Dabre, na kojoj pjeva stihove koji aludiraju na Antu Pavelića, izazvala je burne reakcije među saborskim zastupnicima, kako oporbe, tako i vladajućih. Dario Hrebak (HSLS) poručio je da je "dosta" ustašovanja, najavivši mogućnost izlaska iz vladajuće koalicije.

Glavni tajnik HDZ-a, Krunoslav Katičić, izrazio je oštro protivljenje takvom ponašanju, naglasivši da se suvremena Hrvatska ne može temeljiti na propalim totalitarnim režimima niti na povijesno odbačenim ideologijama. "Hrvatska se temelji na nacionalnom zajedništvu i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u obrambenom ratu, što je jasno i zapisano u našem Ustavu", istaknuo je Katičić. Dodao je da osuda svih totalitarnih režima i poštovanje žrtava predstavlja europsku, ali i opću civilizacijsku vrijednost, te upozorio da vraćanje Hrvatske u prošlost, na II. svjetski rat, partizane i ustaše, može samo dodatno podijeliti društvo.

Na sličan način oglasio se i Milorad Pupovac, koji je u izjavi za Dnevnik Nove TV istaknuo da pjesma u kojoj se veliča ustaštvo predstavlja "veličanje zla i prijetnju ne samo njemu osobno, nego i Srbima te pripadnicima drugih manjinskih naroda".

"Ovo, kao i druga slična pjevanja, predstavlja neprijateljski čin prema ustavnom poretku i samoj Republici Hrvatskoj", rekao je Pupovac.