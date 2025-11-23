Puno policije u Kaštelima, Planom, Marini i na Čiovu. Policija nam kaže da je postupanje u tijeku, doznajemo što se događa

Kako nam večeras masovno dojavljuju čitatelji, na širem području Kaštela zabilježena je pojačana prisutnost policije i policijskih vozila s upaljenim rotirkama. Prema brojnim prijavama koje stižu u redakciju, policijske ekipe primijećene su od smjera Kaštela i Planog, preko Marine, pa sve do područja prema Trogiru.

Jedna čitateljica navodi da je riječ o većem broju intervencijskih vozila

Čitatelji opisuju kolone policijskih kombija i vozila koja se kreću magistralom i ulaze u pojedina naselja, zbog čega su se među građanima proširila pitanja o tome što se događa.

"Ma šta je ovoliko policije u Kaštelima?", pita se jedan od građana u poruci redakciji. Drugi dodaje: "Ali sad puno kombija."

Prema riječima čitatelja s područja Gomilice, policijskih vozila ima na više lokacija: "Pa svugdi na magistrali u Gomilici." Jedna čitateljica navodi i da je riječ o većem broju intervencijskih vozila: "Prošlo je 10 kombija i 5–6 malih, i sto u civilu."

"Postupanje je u tijeku"

U samom naselju Gomilica, kako dojavljuju mještani, policija je posebno vidljiva oko crkve i na većim raskrižjima. "Gomilica puna policije… vrte se oko crkve i po naselju non stop", stoji u jednoj poruci, uz dodatak da se vozila učestalo vraćaju istom rutom.

Prema službenim informacijama iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske do kojih smo došli, jedno vozilo zagrebačkih registracijskih oznaka nije se zaustavilo policijskim službenicima, nakon čega je na širem području pokrenuto policijsko postupanje.

"Postupanje je u tijeku", kratko su nam kazali iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.