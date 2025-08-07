Puljud će biti pun! Oglasio se Hajduk

Večeras s početkom u 21 sat na stadionu Poljud nogometaši Hajduka igraju prvu utakmicu trećeg pretkola kvalifikacija za plasman u Konferencijsku ligu. Protivnik splitskoj momčadi je albanski predstavnik Dinamo City, a susret se može pratiti uživo na HTV2 i MAXtv-u.

Zbog izuzetno velikog interesa navijača i činjenice da gostujući navijači neće biti prisutni, Hajduk je u prodaju pustio dodatni kontingent ulaznica za sektor A (jug). Time je omogućen dodatni kapacitet za domaće navijače, koji se očekuju u velikom broju kako bi pružili snažnu podršku svojoj momčadi u borbi za europsku jesen.

Ulaznice su dostupne putem službene stranice. Više pogledajte OVDJE.